Prefeitura de Caxias entrega reforma no Hospital Infantil - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega reforma no Hospital InfantilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 07/08/2026 19:51

Duque de Caxias - O prefeito Netinho Reis fez a entrega de mais uma etapa das obras de reforma do Hospital Municipal Infantil Ismélia da Silveira (HMIIS), localizado na Rua da República, no Centro de Duque de Caxias. As obras de reforma e de revitalização da unidade infantil estão sendo realizadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e, em parceria, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Nesta nova etapa da obra de reforma geral da unidade hospitalar, foram entregues novos leitos de enfermagem, inclusive para pacientes graves, além de novos banheiros e novas salas de Fisioterapia, Acolhimento, Serviço Social e Farmácia, Gesso, Raios-x, entre outras intervenções.

Prefeitura de Caxias entrega reforma no Hospital Infantil Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



“Chegamos à terceira fase da obra de reforma do Complexo de Saúde Infantil, formado pela UPA Pediátrica Walter Garcia e o Hospital Ismélia da Silveira. Nesta terceira fase, ganhamos novas enfermarias com mais 30 leitos. A partir dessa ampliação, vamos conseguir, em breve, aumentar o quantitativo de cirurgias realizadas na unidade. Cada parede renovada representa mais acolhimento, mais conforto e mais esperança para quem mais precisa: as crianças. Estamos muito gratos e felizes!”, declarou a diretora geral do hospital, Dra. Cecília Ribeiro Alves. “Chegamos à terceira fase da obra de reforma do, formado pela UPA Pediátrica Walter Garcia e o Hospital Ismélia da Silveira. Nesta terceira fase, ganhamos novas enfermarias com mais 30 leitos. A partir dessa ampliação, vamos conseguir, em breve, aumentar o quantitativo de cirurgias realizadas na unidade. Cada parede renovada representa mais acolhimento, mais conforto e mais esperança para quem mais precisa: as crianças. Estamos muito gratos e felizes!”, declarou a diretora geral do hospital, Dra. Cecília Ribeiro Alves.

O HMIIS e a UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia são referência no atendimento pediátrico, não só para Duque de Caxias, mas para toda a Baixada Fluminense.

Prefeitura de Caxias entrega reforma no Hospital Infantil Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



“Estamos entregando o primeiro andar do Hospital Infantil Ismélia da Silveira totalmente reformado e ampliado, assim como fizemos com o segundo andar e com a UPA Pediátrica Walter Garcia. Fico muito feliz em ver o trabalho incrível de toda a equipe durante a reforma, que manteve o hospital funcionando sem interromper o atendimento às nossas crianças”, destacou o prefeito Netinho Reis. “Estamos entregando o primeiro andar do Hospital Infantil Ismélia da Silveira totalmente reformado e ampliado, assim como fizemos com o segundo andar e com a UPA Pediátrica Walter Garcia. Fico muito feliz em ver o trabalho incrível de toda a equipe durante a reforma, que manteve o hospital funcionando sem interromper o atendimento às nossas crianças”, destacou o prefeito Netinho Reis.