Vereadores reforçam a defesa dos direitos humanos e da saúde em Duque de Caxias - Divulgação/ Art Vídeo/ Victor Hugo

Vereadores reforçam a defesa dos direitos humanos e da saúde em Duque de CaxiasDivulgação/ Art Vídeo/ Victor Hugo

Publicado 07/08/2026 20:04

Duque de Caxias - A sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias foi marcada pelo debate de pautas importantes com destaques para as indicações parlamentares, as manifestações na tribuna e a defesa de políticas públicas voltadas aos direitos humanos e à saúde.



O vereador Michel Reis (SD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, abordou a importância de se falar sobre o tema.

“Quando falamos de direitos humanos, estamos falando da garantia da dignidade de cada cidadão, dos direitos à saúde, educação, segurança, moradia, trabalho, ao respeito e à igualdade Racial”, disse ele, recebendo o apoio e contribuições dos vereadores Catiti (PDT) e Beto Gabriel (SD)



O segundo assunto a ser discutido na tribuna foi a inauguração do 1º andar do Hospital Infantil Ismélia da Silveira que representa mais um importante passo para o fortalecimento da saúde pública de Duque de Caxias, segundo a vereadora Delza de Oliveira (MDB).



Ela também citou os investimentos nas Clínicas das Famílias.

“A administração teve a sabedoria de colocá-las em quase todos os bairros para que possam cuidar melhor dos nossos munícipes”.



Indicações parlamentares



A pedido do presidente em exercício, vereador Junior Reis (MDB), as indicações parlamentares foram lidas pela secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira.



Entre as solicitações, estão: operação tapa-buracos na Rua da Mina, no Centenário; construção de uma Clínica da Família no bairro Circular; inclusão do bairro Parque Lafaiete no cronograma de visitação da unidade móvel do Programa Visão Caxiense; construção de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no Parque Senhor do Bonfim; e a construção de um Posto de Saúde da Família (PSF) no bairro Bar dos Cavaleiros.



Os vereadores também apontaram as necessidades de um mutirão de limpeza no bairro Chacrinha; prioridade de matrícula nas vagas disponíveis em creches da rede municipal de educação para filhos de mães solos, principalmente, nos casos de vulnerabilidade social; e que o bairro Vila Leopoldina seja incluído no cronograma de atendimento da carreta do Programa Agora tem Especialistas.

