Vereadores reforçam a defesa dos direitos humanos e da saúde em Duque de CaxiasDivulgação/ Art Vídeo/ Victor Hugo
O vereador Michel Reis (SD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, abordou a importância de se falar sobre o tema.
O segundo assunto a ser discutido na tribuna foi a inauguração do 1º andar do Hospital Infantil Ismélia da Silveira que representa mais um importante passo para o fortalecimento da saúde pública de Duque de Caxias, segundo a vereadora Delza de Oliveira (MDB).
Ela também citou os investimentos nas Clínicas das Famílias.
Indicações parlamentares
A pedido do presidente em exercício, vereador Junior Reis (MDB), as indicações parlamentares foram lidas pela secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira.
Entre as solicitações, estão: operação tapa-buracos na Rua da Mina, no Centenário; construção de uma Clínica da Família no bairro Circular; inclusão do bairro Parque Lafaiete no cronograma de visitação da unidade móvel do Programa Visão Caxiense; construção de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no Parque Senhor do Bonfim; e a construção de um Posto de Saúde da Família (PSF) no bairro Bar dos Cavaleiros.
Os vereadores também apontaram as necessidades de um mutirão de limpeza no bairro Chacrinha; prioridade de matrícula nas vagas disponíveis em creches da rede municipal de educação para filhos de mães solos, principalmente, nos casos de vulnerabilidade social; e que o bairro Vila Leopoldina seja incluído no cronograma de atendimento da carreta do Programa Agora tem Especialistas.
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