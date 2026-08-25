Niterói: rastreamento é realizado com a plataforma AFoot, desenvolvida pela LookInside e registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Divulgação/Ascom

Niterói: rastreamento é realizado com a plataforma AFoot, desenvolvida pela LookInside e registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)Divulgação/Ascom

Publicado 25/08/2026 12:15





O lançamento foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Barreto, uma das quatro unidades que integram a primeira etapa do programa, ao lado da UBS Santa Bárbara e dos Módulos do Médico de Família (MMF) Maruí e Ititioca. A proposta é que, após a fase piloto, a tecnologia seja incorporada gradualmente às demais unidades da Atenção Primária.



O rastreamento é realizado com a plataforma AFoot, desenvolvida pela LookInside e registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Durante a avaliação, o profissional faz perguntas sobre a saúde do paciente, realiza uma avaliação física dos pés e, por meio de um smartphone, registra imagens da região. A plataforma reúne essas informações e utiliza inteligência artificial para auxiliar na identificação do risco de desenvolvimento de complicações.



“Essa tecnologia vai nos ajudar a detectar precocemente o risco, antes mesmo de aparecer qualquer tipo de lesão, para que possamos intervir e evitar complicações futuras. Vamos começar com um projeto piloto, mas a ideia é levar a tecnologia para 100% da nossa rede de Atenção Primária, incluindo as unidades básicas e os módulos do Médico de Família e, quando pertinente, até a casa do paciente”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.



Moradora do Barreto, Lúcia Nunes, de 63 anos, foi uma das pacientes que passaram pela avaliação durante o lançamento do programa. Ela destacou a rapidez do procedimento e contou que o acompanhamento traz mais segurança diante de uma das complicações do diabetes que mais a preocupam. “Gostei muito. O exame foi fácil e o resultado saiu rápido. Agora vou continuar fazendo o acompanhamento de 30 em 30 dias. Foi muito importante fazer essa avaliação porque tenho muito medo de perder o meu pé”, contou Lúcia.



Prevenção começa pelos pés Niterói - A Prefeitura lançou, nesta segunda-feira (24), o Programa PASSO, iniciativa que utiliza inteligência artificial para prevenir complicações nos pés e amputações relacionadas ao diabetes. Niterói é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a implantar a tecnologia, que ajuda os profissionais de saúde a identificar precocemente pacientes com maior risco e oferecer o cuidado necessário para evitar complicações. O programa começa como projeto piloto em quatro unidades da Atenção Primária e, posteriormente, será ampliado para 100% da rede municipal.O lançamento foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Barreto, uma das quatro unidades que integram a primeira etapa do programa, ao lado da UBS Santa Bárbara e dos Módulos do Médico de Família (MMF) Maruí e Ititioca. A proposta é que, após a fase piloto, a tecnologia seja incorporada gradualmente às demais unidades da Atenção Primária.O rastreamento é realizado com a plataforma AFoot, desenvolvida pela LookInside e registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Durante a avaliação, o profissional faz perguntas sobre a saúde do paciente, realiza uma avaliação física dos pés e, por meio de um smartphone, registra imagens da região. A plataforma reúne essas informações e utiliza inteligência artificial para auxiliar na identificação do risco de desenvolvimento de complicações.“Essa tecnologia vai nos ajudar a detectar precocemente o risco, antes mesmo de aparecer qualquer tipo de lesão, para que possamos intervir e evitar complicações futuras. Vamos começar com um projeto piloto, mas a ideia é levar a tecnologia para 100% da nossa rede de Atenção Primária, incluindo as unidades básicas e os módulos do Médico de Família e, quando pertinente, até a casa do paciente”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.Moradora do Barreto, Lúcia Nunes, de 63 anos, foi uma das pacientes que passaram pela avaliação durante o lançamento do programa. Ela destacou a rapidez do procedimento e contou que o acompanhamento traz mais segurança diante de uma das complicações do diabetes que mais a preocupam. “Gostei muito. O exame foi fácil e o resultado saiu rápido. Agora vou continuar fazendo o acompanhamento de 30 em 30 dias. Foi muito importante fazer essa avaliação porque tenho muito medo de perder o meu pé”, contou Lúcia.

Pessoas com diabetes podem desenvolver alterações na circulação e na sensibilidade dos pés, aumentando o risco de feridas que, quando não identificadas e tratadas adequadamente, podem evoluir para infecções e outras complicações e, nos casos mais graves, resultar em amputações.



Por isso, a avaliação periódica dos pés é uma medida importante no acompanhamento das pessoas com diabetes. Com o Programa PASSO, Niterói busca fortalecer esse cuidado desde a Atenção Primária, identificando diferentes níveis de risco e direcionando os pacientes para o acompanhamento adequado.



O diretor médico da LookInside, Hermílio Carvalho, destacou que Niterói é o primeiro ambiente clínico do estado do Rio de Janeiro a receber a tecnologia desenvolvida pela empresa. “A tecnologia tira uma foto do pé do paciente e usa essa imagem junto com outras informações clínicas para gerar uma avaliação de risco personalizada. Para o paciente, isso significa uma avaliação mais ágil, a prevenção de complicações e uma melhoria na qualidade de vida ao prevenir amputações e as consequências associadas a elas”, explicou Hermílio Carvalho.



A inteligência artificial funciona como ferramenta de apoio aos profissionais de saúde e não substitui a avaliação clínica. Com a identificação dos diferentes níveis de risco, as equipes podem intensificar o cuidado dos pacientes com maior possibilidade de desenvolver complicações e agir antes que feridas e outras alterações evoluam para quadros mais graves e possíveis amputações.