Niterói: atividade integra as ações do Recomeçar é Possível voltadas à ampliação do acesso a direitos - Divulgação/Ascom

Niterói: atividade integra as ações do Recomeçar é Possível voltadas à ampliação do acesso a direitosDivulgação/Ascom

Publicado 25/08/2026 08:31





A visita pretende aproximar os participantes de um espaço de aprendizagem, convivência e qualificação, ampliando o contato com experiências que podem contribuir para a construção de novos projetos de vida e perspectivas de futuro.



Para o RéP, levar pessoas em situação de rua a diferentes espaços da cidade também significa ampliar repertórios e possibilidades. A visita ao Projeto Grael permitirá aos participantes conhecer de perto o universo da vela e as atividades desenvolvidas pela instituição, além de entrar em contato com uma iniciativa que aposta na educação e na capacitação profissional como ferramentas de transformação social.



“Às vezes, uma experiência aparentemente simples abre uma porta que a gente nem sabia que existia. É isso que queremos provocar: que as pessoas possam conhecer outros lugares, outras histórias, se interessar por alguma coisa nova e, quem sabe, sair dali pensando diferente sobre o que gostariam de fazer daqui para frente”, observa Ana Paula Rios, coordenadora do Recomeçar é Possível (RéP).



A atividade integra as ações do Recomeçar é Possível voltadas à ampliação do acesso a direitos, à geração de renda, à empregabilidade, à cultura e ao fortalecimento da autonomia de pessoas em situação de rua na região Centro-Lapa do Rio de Janeiro.



Realizado pela People’s Palace Projects Brasil e pelo Instituto LAR, o projeto busca criar oportunidades para que seus participantes possam ampliar seus repertórios, acessar novos caminhos de formação e trabalho e fortalecer sua autonomia.



Serviço

Niterói - No dia 27 de agosto, um grupo de pessoas em situação de rua atendidas pelo Recomeçar é Possível (RéP) vai a Jurujuba, em Niterói, para conhecer o Projeto Grael , iniciativa criada pelos campeões olímpicos Torben e Lars Grael que utiliza o esporte, a educação e a formação profissional como instrumentos de inclusão social.A visita pretende aproximar os participantes de um espaço de aprendizagem, convivência e qualificação, ampliando o contato com experiências que podem contribuir para a construção de novos projetos de vida e perspectivas de futuro.Para o RéP, levar pessoas em situação de rua a diferentes espaços da cidade também significa ampliar repertórios e possibilidades. A visita ao Projeto Grael permitirá aos participantes conhecer de perto o universo da vela e as atividades desenvolvidas pela instituição, além de entrar em contato com uma iniciativa que aposta na educação e na capacitação profissional como ferramentas de transformação social.“Às vezes, uma experiência aparentemente simples abre uma porta que a gente nem sabia que existia. É isso que queremos provocar: que as pessoas possam conhecer outros lugares, outras histórias, se interessar por alguma coisa nova e, quem sabe, sair dali pensando diferente sobre o que gostariam de fazer daqui para frente”, observa Ana Paula Rios, coordenadora do Recomeçar é Possível (RéP).A atividade integra as ações do Recomeçar é Possível voltadas à ampliação do acesso a direitos, à geração de renda, à empregabilidade, à cultura e ao fortalecimento da autonomia de pessoas em situação de rua na região Centro-Lapa do Rio de Janeiro.Realizado pela People’s Palace Projects Brasil e pelo Instituto LAR, o projeto busca criar oportunidades para que seus participantes possam ampliar seus repertórios, acessar novos caminhos de formação e trabalho e fortalecer sua autonomia.

Visita ao Projeto Grael

Data: 27 de agosto de 2026

Local: Projeto Grael – Jurujuba, Niterói (RJ)

Participantes: pessoas em situação de rua atendidas pelo Recomeçar é Possível

Realização: Recomeçar é Possível (RéP)