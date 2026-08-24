Niterói: Festival Canta vai acontecer no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Niterói: Festival Canta vai acontecer no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 15:14

Niterói - Depois de três anos de saudade e de um chamado contínuo do público, a espera finalmente chegou ao fim. O Festival Canta, que deixou sua marca na história do entretenimento fluminense, está de volta para celebrar seus 10 anos de história.

Marcado para o dia 10 de outubro de 2026, no icônico Caminho Niemeyer, em Niterói, o evento promete ser a maior e mais bem estruturada edição de sua trajetória. E, para coroar esse retorno tão aguardado, o Grupo Onda, empresa realizadora do evento, revelou um line-up encabeçado por gigantes como Menos é Mais, Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e MC Cabelinho, que prometem transformar a cidade em um verdadeiro epicentro da música brasileira. Para os fãs que desejam garantir presença logo no primeiro lote, a abertura oficial das vendas já está acontecendo, na plataforma Ingresse.

Para Diogo Duílio, sócio do Grupo Onda, o retorno do Canta marca o início de uma nova fase para o evento. “Tudo o que construímos nasceu aqui, com o público de Niterói e do Rio. Sabíamos que esse retorno, após 10 anos, precisava ser único. Vamos entregar uma experiência completamente repaginada, com uma curadoria que abraça desde quem sempre esteve com a gente até a nova geração. Esse line-up é apenas o começo de um recomeço histórico”, destaca o executivo.



Três palcos, grandes atrações



Com uma infraestrutura inédita projetada para receber até 15 mil pessoas, a diversidade musical desta edição se distribui por três palcos simultâneos. No “Palco Canta”, a energia do DJ e produtor Pedro Sampaio se soma a estreias de peso no festival, como o pagode do grupo Menos é Mais e a apresentação de MC Cabelinho. O espaço também será palco de um marco regional: Nattan e Léo Foguete, além de estrearem no evento, realizam seus primeiros shows na cidade de Niterói.



Veterano de grandes festas e um dos nomes mais aguardados desta edição, Pedro Sampaio retorna ao Festival Canta para reencontrar o público de Niterói em uma noite que promete muita energia. “Não acredito que vou me apresentar em Niterói! Estou muito feliz em retornar à cidade justamente na edição de 10 anos do festival. Mal posso esperar para viver esse momento com vocês”, celebra.



Em sua primeira participação no evento, Léo Foguete também chega com a expectativa de viver uma experiência especial ao lado do público. “To muito animado para conhecer o festival e sentir a energia do público fluminense! Vou levar um repertório com músicas que a galera já canta comigo, como ‘Última Noite’ e ‘Cópia Proibida’, e, claro, ‘Alguns Defeitos’, que tem conquistado muita gente e está sendo um momento muito especial nessa nova fase. Espero ver todo mundo cantando junto e fazer essa tarde ser inesquecível. Bora!”, comenta.



Cultura urbana e regional



Ampliando a programação para a cultura urbana, o “Palco Funkão”, organizado pela FunkRoom, reunirá grandes nomes do batidão carioca em formatos de encontros e parcerias, com shows conjuntos de Bonde das Maravilhas & Ananda DJ, FP do Trem Bala & Ramon Sucesso e MC Rodrigo do CN & DJ Zigão, além da apresentação de Matheus Alves, que receberá o grupo Os Hawaianos como convidado especial. Já o “Palco Nikity” valorizará a cena artística independente e regional, com apresentações do cantor Biel, da cantora Lara Zuzarte e dos grupos Bem Demais, Samba de Marola e Bicho Solto.



A partir desta quinta-feira, o público poderá garantir os ingressos, com opção de parcelamento em até três vezes sem juros. Os interessados poderão escolher entre três setores de experiência: o “Front”, que garante acesso ao evento e aos três palcos; o “Open Beer”, que, além do acesso aos três palcos, oferece cerveja e água liberadas e banheiros exclusivos; e o desejado “Open Bar Super Premium”, a experiência definitiva do Canta, com camarote coberto, praça de alimentação exclusiva e serviço completo, incluindo gin Beefeater, vodka Absolut, whisky Jameson, energético Red Bull, cerveja, água, refrigerante, suco, tônica e shot.



Serviço



Evento: Festival Canta

Data: 10 de outubro de 2026 (Sábado)

Local: Caminho Niemeyer, Niterói - RJ

Abertura de vendas: 20 de agosto (quinta-feira)

Plataforma de vendas: Ingresse

Realização: Grupo Onda