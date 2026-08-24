Niterói: Bicicletas e celular foram recuperados após ação policial que terminou com dois homens presos - Divulgação/Ascom

Niterói: Bicicletas e celular foram recuperados após ação policial que terminou com dois homens presosDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 12:28





A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Os jovens abordaram a equipe policial e informaram as características dos suspeitos e dos objetos levados durante o assalto. Com as informações fornecidas pelas vítimas, os policiais realizaram buscas nas proximidades. Um dos suspeitos foi localizado na Travessa Santo Antônio enquanto conduzia uma bicicleta vermelha com características semelhantes às informadas pelos adolescentes. Pouco depois, outro homem foi encontrado na Avenida Amaral Peixoto com a segunda bicicleta, de cor azul.



Suspeito tenta fugir durante abordagem

Niterói - Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite deste sábado (22), em Niterói, após serem localizados com duas bicicletas e um celular que teriam sido roubados de adolescentes.A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Os jovens abordaram a equipe policial e informaram as características dos suspeitos e dos objetos levados durante o assalto. Com as informações fornecidas pelas vítimas, os policiais realizaram buscas nas proximidades. Um dos suspeitos foi localizado na Travessa Santo Antônio enquanto conduzia uma bicicleta vermelha com características semelhantes às informadas pelos adolescentes. Pouco depois, outro homem foi encontrado na Avenida Amaral Peixoto com a segunda bicicleta, de cor azul.

Durante a abordagem, o segundo suspeito teria resistido à ação policial e entrado em luta corporal com um cabo da PM. Na sequência, ele conseguiu fugir a pé. A fuga, no entanto, terminou pouco depois. Após acompanhamento, o homem foi localizado e detido por outra equipe que prestava apoio na Avenida Jansen de Melo. Segundo a Polícia Militar, foi necessário utilizar algemas nos dois suspeitos devido à resistência apresentada durante a ocorrência e ao risco de uma nova tentativa de fuga. Os dois homens e os materiais recuperados foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi apresentado à autoridade policial.



Ao todo, foram recuperados um aparelho celular e duas bicicletas que teriam sido levados durante o roubo. Após os procedimentos na delegacia, os dois suspeitos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.

