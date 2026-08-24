Niterói: comandada pelo Mestre Demétrius, os ensaios do segmento darão início na próxima quarta-feira - Divulgação/Ascom

Niterói: comandada pelo Mestre Demétrius, os ensaios do segmento darão início na próxima quarta-feiraDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 09:19

Niterói - A bateria Cadência de Niterói já tem uma data para a retomada dos trabalhos. Comandada pelo Mestre Demétrius, os ensaios do segmento darão início na próxima quarta-feira, dia 26 de agosto, às 20h, na quadra da escola localizada no Clube Fluminensinho

Os interessados em fazer parte da bateria podem comparecer ao local e procurar os diretores. O Clube Fluminensinho fica na rua Xavier de Brito, 22 – Centro de Niterói.

