Niterói: comandada pelo Mestre Demétrius, os ensaios do segmento darão início na próxima quarta-feiraDivulgação/Ascom
Bateria Cadência de Niterói dará início aos ensaios no dia 26 de agosto
Interessados em fazer parte da bateria podem comparecer ao local e procurar os diretores
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São Gonçalo promove primeira etapa da vacinação antirrábica no próximo sábado
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Guarda Municipal realiza ação de conscientização sobre segurança no trânsito
Ação em aplicativos de mototáxi aconteceu em alusão ao Agosto Lilás e teve como objetivo combater o uso irregular de aplicativos e orientar mulheres
Casinha Viageira: motorhome traz contação de histórias e biblioteca itinerante à cidade
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Dia D mobiliza unidades de saúde para atualização da vacinação
Campanha reforçou a proteção de crianças e adolescentes menores de 15 anos
MACquinho oferece aulas gratuitas de capoeira para crianças, jovens e adultos
Atividade acontece todas as quartas-feiras, às 19h, no Morro do Palácio, e recebe participantes a partir dos 6 anos
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