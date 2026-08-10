Niterói: ambos possuem trajetórias consolidadas na folia carioca, niteroiense e em outros carnavais do país - Divulgação/Ascom

Niterói: ambos possuem trajetórias consolidadas na folia carioca, niteroiense e em outros carnavais do paísDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 09:56 | Atualizado 10/08/2026 09:57

Niterói - A Acadêmicos de Niterói segue fortalecendo sua equipe para o Carnaval 2027 e anuncia Lucas Cêda e Ygor Silva como os novos Diretores de Carnaval da agremiação. Com trajetórias consolidadas na folia carioca, niteroiense e em outros carnavais do país, a dupla chega para integrar o time da azul e branca na busca pelo retorno ao Grupo Especial.

Lucas Cêda, iniciou sua trajetória no carnaval em 2010 como componente da Portela e, desde então, passou por diversos segmentos da escola, até integrar a equipe de harmonia, onde atua desde 2022. No mesmo ano, também passou a integrar a equipe de concentração da Série Ouro, da Liga RJ, assumindo a coordenação do setor no carnaval de 2026. Ao longo de sua trajetória, acumulou experiências em diferentes agremiações, além de conquistar importantes títulos: bicampeão do Carnaval de Porto Alegre (2025 e 2026) pela Imperadores do Samba e bicampeão do Carnaval de Niterói (2023 e 2024) pelo Império de Charitas, sempre atuando na equipe de harmonia.

Lucas destaca a motivação para esse novo desafio: "Minha expectativa para o carnaval 2027 é a melhor possível. É uma honra fazer parte desse momento da escola. Chego com muita disposição, responsabilidade e vontade de contribuir para o fortalecimento da nossa comunidade e para a construção de um desfile à altura da grandeza da agremiação." Já nos preparativos para o próximo desfile, Lucas acredita na força da comunidade niteroiense para recolocar a escola na elite do carnaval carioca.

Já Ygor Silva vive o Carnaval desde 2005, quando iniciou sua trajetória ainda criança na avenida. Apaixonado pela cultura carnavalesca, herdou essa tradição da família. Ao longo de mais de duas décadas de dedicação ao Carnaval, passou por diferentes funções e escolas, incluindo a própria Acadêmicos de Niterói, onde foi Diretor de Carnaval nos carnavais de 2023 e 2024.

Ygor Silva celebra o retorno à escola onde construiu parte importante de sua história: "Uma emoção que não cabe dentro do meu peito é poder voltar para a minha escola, o lugar onde cresci, aprendi e vivi alguns dos momentos mais importantes da minha vida no Carnaval. Retornar é reencontrar minhas raízes, reviver histórias, fortalecer laços e ter a oportunidade de retribuir, com muito trabalho e dedicação, tudo o que essa escola representa para mim. É uma honra vestir novamente essas cores e seguir escrevendo novos capítulos dessa história."