Niterói: enredo convida o público a percorrer uma narrativa que une fé, história, cultura e identidade, tendo como fio condutor a vida de uma mulher marcada pela coragem, pelo perdão, pela perseverança e pela confiança inabalável - Álvaro Farias/S1 ? Divulgação Gardel Assessoria

Niterói: enredo convida o público a percorrer uma narrativa que une fé, história, cultura e identidade, tendo como fio condutor a vida de uma mulher marcada pela coragem, pelo perdão, pela perseverança e pela confiança inabalávelÁlvaro Farias/S1 ? Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 10/08/2026 09:12





A proposta da escola vai muito além de uma homenagem religiosa. O enredo convida o público a percorrer uma narrativa que une fé, história, cultura e identidade, tendo como fio condutor a vida de uma mulher marcada pela coragem, pelo perdão, pela perseverança e pela confiança inabalável diante das maiores adversidades. Valores que ultrapassam os limites da religião e dialogam de forma universal com diferentes culturas e gerações.



"Nosso tema é mais do que um enredo, é reafirmar o papel do Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do país, capaz de preservar memórias, valorizar patrimônios e transformar conhecimento em espetáculo. A Marquês de Sapucaí torna-se também espaço para contar histórias que atravessam séculos e permanecem vivas no cotidiano do povo", revela o enredista Igor Ricardo.



O enredo também resgata uma importante passagem da história do Rio de Janeiro. Pouco conhecida pelo grande público, a então capital do Brasil recebeu a primeira igreja dedicada a Santa Rita de Cássia construída fora da Itália, tornando-se protagonista na expansão internacional de sua devoção. A devoção à santa reúne milhões de fiéis em diversas partes do mundo e tem no Brasil uma de suas maiores expressões. Anualmente, igrejas dedicadas a Santa Rita recebem multidões que encontram em sua história inspiração, acolhimento e esperança para enfrentar os desafios da vida. Niterói - A Acadêmicos de Niterói revelou oficialmente o enredo que defenderá no Carnaval de 2027. Com o título "A Rosa do Impossível", a agremiação levará para a Marquês de Sapucaí a trajetória de Santa Rita de Cássia, uma das figuras mais populares da fé cristã e conhecida mundialmente como a Santa das Causas Impossíveis.A proposta da escola vai muito além de uma homenagem religiosa. O enredo convida o público a percorrer uma narrativa que une fé, história, cultura e identidade, tendo como fio condutor a vida de uma mulher marcada pela coragem, pelo perdão, pela perseverança e pela confiança inabalável diante das maiores adversidades. Valores que ultrapassam os limites da religião e dialogam de forma universal com diferentes culturas e gerações."Nosso tema é mais do que um enredo, é reafirmar o papel do Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do país, capaz de preservar memórias, valorizar patrimônios e transformar conhecimento em espetáculo. A Marquês de Sapucaí torna-se também espaço para contar histórias que atravessam séculos e permanecem vivas no cotidiano do povo", revela o enredista Igor Ricardo.O enredo também resgata uma importante passagem da história do Rio de Janeiro. Pouco conhecida pelo grande público, a então capital do Brasil recebeu a primeira igreja dedicada a Santa Rita de Cássia construída fora da Itália, tornando-se protagonista na expansão internacional de sua devoção. A devoção à santa reúne milhões de fiéis em diversas partes do mundo e tem no Brasil uma de suas maiores expressões. Anualmente, igrejas dedicadas a Santa Rita recebem multidões que encontram em sua história inspiração, acolhimento e esperança para enfrentar os desafios da vida.

"Nosso objetivo é transformar toda essa força popular e essa devoção em um desfile capaz de emocionar o público por meio da arte, da música e da linguagem do Carnaval. Na Avenida, Santa Rita de Cássia não será apresentada apenas como uma figura religiosa, mas como um símbolo universal da esperança que permanece viva quando tudo parece impossível”, destaca o carnavalesco Tiago Martins.



A Acadêmicos de Niterói será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.