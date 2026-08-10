Niterói: enredo convida o público a percorrer uma narrativa que une fé, história, cultura e identidade, tendo como fio condutor a vida de uma mulher marcada pela coragem, pelo perdão, pela perseverança e pela confiança inabalávelÁlvaro Farias/S1 ? Divulgação Gardel Assessoria
A proposta da escola vai muito além de uma homenagem religiosa. O enredo convida o público a percorrer uma narrativa que une fé, história, cultura e identidade, tendo como fio condutor a vida de uma mulher marcada pela coragem, pelo perdão, pela perseverança e pela confiança inabalável diante das maiores adversidades. Valores que ultrapassam os limites da religião e dialogam de forma universal com diferentes culturas e gerações.
"Nosso tema é mais do que um enredo, é reafirmar o papel do Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do país, capaz de preservar memórias, valorizar patrimônios e transformar conhecimento em espetáculo. A Marquês de Sapucaí torna-se também espaço para contar histórias que atravessam séculos e permanecem vivas no cotidiano do povo", revela o enredista Igor Ricardo.
O enredo também resgata uma importante passagem da história do Rio de Janeiro. Pouco conhecida pelo grande público, a então capital do Brasil recebeu a primeira igreja dedicada a Santa Rita de Cássia construída fora da Itália, tornando-se protagonista na expansão internacional de sua devoção. A devoção à santa reúne milhões de fiéis em diversas partes do mundo e tem no Brasil uma de suas maiores expressões. Anualmente, igrejas dedicadas a Santa Rita recebem multidões que encontram em sua história inspiração, acolhimento e esperança para enfrentar os desafios da vida.
A Acadêmicos de Niterói será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.
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