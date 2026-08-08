Niterói: intervenção começou no fim de abril e tem como objetivo modernizar o sistema de esgotamento sanitário na regiãoDivulgação/Ascom
Prefeito Rodrigo Neves vistoria obras do emissário da Avenida Almirante Ary Parreiras
Término do serviço executado pela Águas de Niterói está previsto para este mês
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Prefeitura apresenta balanço do primeiro semestre e encaminha novos projetos à Câmara
Propostas encaminhadas à Câmara reforçam investimentos em políticas sociais, proteção às mulheres, bem-estar animal e eficiência da gestão pública
Niterói e BID avançam na implementação do Programa Vida Nova no Morro
Missão Especial reúne equipes técnicas para concluir planejamento das ações que vão transformar 83 comunidades da cidade com melhorias urbanas, habitacionais e sociais
Prefeitura de Niterói reabre os parques após melhora das condições meteorológicas
Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento constante. A previsão indica ventos moderados com possibilidade de chuva para essa sexta (7)
Niterói fecha parques e suspende aulas devido à previsão de ventos fortes
Gabinete de Crise da Prefeitura acompanha o fenômeno climático e mobiliza equipes para atuação na cidade
Projeto Bastidores inicia formação de novos profissionais da cultura
Aula inaugural marcou o início das atividades do projeto, que oferece 560 vagas gratuitas de qualificação profissional em diferentes espaços culturais públicos da cidade
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