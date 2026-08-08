Niterói: intervenção começou no fim de abril e tem como objetivo modernizar o sistema de esgotamento sanitário na região - Divulgação/Ascom

Niterói: intervenção começou no fim de abril e tem como objetivo modernizar o sistema de esgotamento sanitário na regiãoDivulgação/Ascom

Publicado 08/08/2026 09:07

Niterói - As obras do emissário da Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí, entraram na reta final. O prefeito Rodrigo Neves foi ao local para fazer vistoria, acompanhado da secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; do secretário Executivo, Felipe Peixoto; do administrador regional de Icaraí, Raphael Costa, e de representantes da concessionária Águas de Niterói, responsável pela execução do serviço. O término dos trabalhos está previsto para o fim do mês.

A intervenção começou no fim de abril e tem como objetivo modernizar o sistema de esgotamento sanitário na região. Serão substituídos 710 metros de rede no trecho terrestre do emissário que liga a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Icaraí à Baía de Guanabara. A nova tubulação, com 1.000 milímetros de diâmetro, é feita em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), material que oferece maior vida útil, resistência à corrosão e durabilidade, garantindo mais segurança e eficiência operacional.

“Essa é uma intervenção complexa, que substitui uma estrutura já deteriorada, após 40 anos de implantação, por um sistema moderno, mais seguro e preparado para durar pelas próximas décadas. É esse emissário que conecta os efluentes tratados do sistema de esgoto de mais da metade da cidade de Niterói ao emissário submarino, garantindo o correto descarte no oceano. A gente sabe que obra traz transtornos, mas também sabe o quanto ela é necessária”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

Segundo o diretor-executivo da concessionária Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves, os investimentos de mais de R$ 10 milhões na modernização do trecho representam mais uma frente de atuação das obras de universalização do saneamento em Niterói.

“Estamos atentos às necessidades do município para aprimorar continuamente a prestação dos serviços. Neste caso, a obra antecipa o plano plurianual da concessionária, com uma solução definitiva para todo o trecho, evitando intervenções pontuais e garantindo maior eficiência ao sistema”, afirmou ele.