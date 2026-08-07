Niterói: Policiamento foi reforçado em Itaipu e no Engenho do Mato após ocorrência registrada durante operação do programa Segurança Presente - Reprodução/Internet

Niterói: Policiamento foi reforçado em Itaipu e no Engenho do Mato após ocorrência registrada durante operação do programa Segurança PresenteReprodução/Internet

Publicado 07/08/2026 15:28

Niterói - Uma operação realizada por equipes do Segurança Presente e do 12º BPM (Niterói), na tarde de quinta-feira (6), em Itaipu, na Região Oceânica , terminou com um homem ferido por disparo de arma de fogo e provocou protestos durante a noite. Houve tentativas de bloqueio de vias no Engenho do Mato.

Segundo o Segurança Presente, a ação foi realizada após denúncias sobre homens armados suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a exploração ilegal de serviços de internet na região. De acordo com o programa, durante o patrulhamento, as equipes foram recebidas a tiros e revidaram.

Após o confronto, um homem foi encontrado ferido na perna direita, na Avenida Pilsen, em Itaipu. Segundo as autoridades, ele estava próximo a um rádio transmissor e foi reconhecido pelos agentes como um dos suspeitos que teriam efetuado disparos contra as equipes.

O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado sob custódia. A polícia informou ainda que ele possuía antecedentes por tráfico de drogas.

Após o episódio, moradores afirmaram que o homem baleado seria residente da região e não teria envolvimento com atividades criminosas. A versão, no entanto, diverge da apresentada pelas forças de segurança, que o apontaram como suspeito de participação no confronto.

As circunstâncias do disparo e a eventual participação do homem na ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. Minutos após a operação, policiais militares registraram duas ocorrências de tentativa de bloqueio de vias públicas nas avenidas Professora Romanda Gonçalves, Weverton da Costa Xavier e Irene Lopes Sodré, no Engenho do Mato

Segundo a Polícia Militar, grupos utilizaram fogo, lixo e outros objetos para tentar interromper o tráfego. Em uma das ocorrências, um homem foi levado à delegacia. Conforme o relato registrado pelos policiais, ele teria afirmado informalmente que o bloqueio foi determinado por integrantes do tráfico como reação à operação realizada anteriormente.

Na segunda ocorrência, três pessoas, incluindo uma adolescente, foram encaminhadas para a 81ª DP (Itaipu) após serem abordadas durante uma tentativa de obstrução da via.

Após análise da autoridade policial, todos os envolvidos nas ocorrências relacionadas aos bloqueios foram ouvidos e liberados por falta de elementos suficientes para autuação naquele momento.

