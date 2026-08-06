Niterói: prisão foi realizada por equipes da Divisão de Busca e Recaptura da Polícia Penal (Recap) - Divulgação/Internet

Niterói: prisão foi realizada por equipes da Divisão de Busca e Recaptura da Polícia Penal (Recap)Divulgação/Internet

Publicado 06/08/2026 11:32





A prisão foi realizada por equipes da Divisão de Busca e Recaptura da Polícia Penal (Recap). Segundo a corporação, os agentes foram recebidos a tiros ao entrarem na comunidade, houve confronto, mas ninguém ficou ferido. Mesmo diante da resistência, o foragido foi localizado e capturado. Após a prisão, ele foi encaminhado de volta ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, "Branquinho" era considerado foragido desde maio de 2025, quando não retornou ao sistema penitenciário após ser beneficiado com a saída temporária do Dia das Mães.



Investigado por ataque que matou policial militar

Niterói - Um homem que estava foragido do sistema prisional desde 2025 foi recapturado na manhã desta quarta-feira (5), no bairro do Caramujo , na Zona Norte de Niterói. Identificado como Valério Luiz Neves Coelho, conhecido como "Branquinho", ele é apontado pelas investigações como um dos suspeitos de participação no ataque que matou um policial militar em 2019.A prisão foi realizada por equipes da Divisão de Busca e Recaptura da Polícia Penal (Recap). Segundo a corporação, os agentes foram recebidos a tiros ao entrarem na comunidade, houve confronto, mas ninguém ficou ferido. Mesmo diante da resistência, o foragido foi localizado e capturado. Após a prisão, ele foi encaminhado de volta ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, "Branquinho" era considerado foragido desde maio de 2025, quando não retornou ao sistema penitenciário após ser beneficiado com a saída temporária do Dia das Mães.

O nome de Valério Luiz Neves Coelho voltou ao noticiário por estar ligado às investigações sobre o ataque que matou o cabo da Polícia Militar Leonardo Oliveira dos Santos, de 31 anos, em setembro de 2019.



Na ocasião, segundo a Polícia Militar, o policial e outro agente do 12º BPM estavam em um ponto de baseamento na RJ-104, próximo ao Caramujo, quando criminosos abriram fogo contra a equipe. Leonardo foi atingido na cabeça, socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele integrava a corporação havia sete anos.



Segundo as investigações, "Branquinho" é apontado como um dos suspeitos de envolvimento no ataque. A responsabilidade criminal pelo homicídio, no entanto, dependerá da conclusão do processo judicial. Em abril de 2021, "Branquinho" já havia sido preso durante uma operação da Polícia Militar na comunidade da Biquinha, também no Caramujo. De acordo com o 12º BPM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) entraram em confronto com seis homens armados durante um patrulhamento.



Após a troca de tiros, dois suspeitos foram presos. Na ação, os policiais apreenderam drogas e um rádio comunicador. Durante a identificação dos detidos, foi constatado que um deles era investigado por participação no ataque que resultou na morte do cabo Leonardo. Além da suspeita de envolvimento no homicídio, os dois homens permaneceram presos por tráfico de drogas. A nova recaptura restabelece a custódia de "Branquinho" após mais de um ano foragido do sistema prisional.



A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes sociais, mas não obteve qualquer retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece sempre aberto a manifestações.