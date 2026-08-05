Niterói: cantora Branka faz show em homenagem à Clara Nunes - Divulgação/Ascom

Niterói: cantora Branka faz show em homenagem à Clara NunesDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 19:34

Niterói - Mais do que um show, Branka Canta Clara é uma celebração da obra e do legado de uma das maiores vozes da música brasileira. Idealizado pela cantora e compositora Branka, o espetáculo vem emocionando plateias desde sua criação ao reunir grandes clássicos eternizados por Clara Nunes em interpretações marcadas por respeito, personalidade e profunda conexão com o universo do samba.

Curitibana radicada no Rio de Janeiro, Branka construiu uma sólida carreira na música brasileira e encontrou na obra de Clara Nunes uma de suas maiores inspirações. A identificação artística entre as duas se reflete em um espetáculo que preserva a força, a religiosidade, a brasilidade e a paixão pelo samba que fizeram de Clara um patrimônio da cultura nacional.

Com direção musical de Carlinhos 7 Cordas, um dos mais respeitados músicos e arranjadores do samba brasileiro, o espetáculo reúne uma formação de músicos de excelência e um repertório que passeia por sucessos como "Conto de Areia", "O Mar Serenou", "Nação", "Menino Deus", "Você Passa Eu Acho Graça", entre outras canções que marcaram gerações.

Ao longo dos últimos anos, Branka Canta Clara passou por importantes palcos do país, incluindo apresentações no Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades brasileiras, além de ter cruzado fronteiras, chegando ao Japão, onde emocionou o público brasileiro e japonês em uma turnê dedicada à música brasileira e à memória de Clara Nunes.

A próxima apresentação acontece no dia 8 de agosto de 2026, na Sala Nelson Pereira dos Santos , em Niterói (RJ), reafirmando o compromisso do espetáculo em manter viva a obra da cantora mineira para novas gerações.

Na sequência, no dia 26 de agosto de 2026, Branka Canta Clara chega ao Teatro Claro Mais RJ, em Copacabana, para uma noite especial que contará com a participação da Velha Guarda da Portela, da qual Clara Nunes foi madrinha, reafirmando o profundo vínculo da cantora com a escola e com a tradição do samba. O encontro promete ser um dos momentos mais emocionantes da temporada, unindo a interpretação de Branka à história viva de uma das mais importantes agremiações do carnaval brasileiro.

Branka Canta Clara é um encontro entre passado e presente, onde a memória de Clara Nunes continua pulsando através da voz de uma artista que transformou admiração em missão: manter acesa a chama de um dos maiores legados da música popular brasileira.

SERVIÇO

Branka Canta Clara

Niterói (RJ)

Data: 08 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 20h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 de agosto de 2026 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Claro Mais RJ, Copacabana

Participação especial: Velha Guarda da Portela