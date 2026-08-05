Niterói: Festival de Inverno terá shows gratuitos na Região OceânicaDivulgação/Ascom
Festival de Inverno de Piratininga terá três dias de rock, gastronomia e diversão
Evento gratuito reúne cinco bandas na Praça do Descobrimento, de sexta-feira a domingo, com sucessos nacionais e internacionais de diferentes gerações
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