Niterói: Festival de Inverno terá shows gratuitos na Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Niterói: Festival de Inverno terá shows gratuitos na Região OceânicaDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 16:25 | Atualizado 05/08/2026 16:27

Niterói - Nostalgia, boa comida e diversão vão tomar conta da Região Oceânica neste fim de semana. Entre sexta-feira (7) e domingo (9), a Praça do Descobrimento, em Piratininga , recebe uma edição especial do Circuito Festival de Inverno de Niterói, com três dias de programação gratuita, apresentações de cinco bandas e opções gastronômicas oferecidas por food trucks. O encontro promete transformar um dos espaços de convivência mais conhecidos do bairro em ponto de encontro para famílias, amigos e apaixonados por rock.

A programação começa sempre às 14h e percorre diferentes vertentes do gênero, passando pelo rock clássico, pop rock, sucessos dos anos 1980 e 1990 e versões de grandes hits nacionais e internacionais.

Sobem ao palco Notturnia, Rockfellows, Radial 80, Rockversiva e Bloody Mary. O festival é uma realização da Associação de Food Trucks (Atruf), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu.

Além da maratona musical, o público poderá aproveitar o clima ao ar livre e conhecer diferentes opções de comidas e bebidas comercializadas pelos participantes do circuito gastronômico. A proposta é reunir música, lazer e gastronomia em um ambiente descontraído e preparado para receber públicos de todas as idades.

A abertura, na sexta-feira, ficará por conta da Notturnia, que fará duas apresentações, às 19h30 e às 21h30. Conhecida por conduzir o público por uma viagem ao rock dos anos 1980, a banda promete uma noite de nostalgia, interpretações marcantes e canções que atravessaram gerações.

No sábado, a música começa às 16h com a Rockfellows. Formado em 2012, o grupo aposta em grandes sucessos do rock mundial e em clássicos nacionais, apresentados com versões e arranjos próprios. A banda prepara um repertório conhecido do público para abrir a tarde com energia e muita interação.

Às 19h, será a vez da Radial 80 assumir o palco. Criada em 2014, a banda traz clássicos do rock das décadas de 1980 e 1990, com um repertório que passeia por nomes como Beatles, Creedence, Queen, Bon Jovi, Whitesnake, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, RPM e Lulu Santos.

O domingo começa musicalmente às 16h, com a Rockversiva. A apresentação reforça a diversidade da programação e prepara o público para uma tarde embalada por guitarras, bateria e sucessos que representam diferentes momentos do rock.

O encerramento será comandado pela Bloody Mary, às 19h. Criada em Niterói em 2012, a banda consolidou-se na cena retrô com um espetáculo que mistura clássicos do rock and roll e grandes sucessos do pop em versões cheias de personalidade. O repertório atravessa décadas, indo de Beatles e Elvis Presley a artistas contemporâneas como Katy Perry e Lady Gaga, além de hits nacionais.