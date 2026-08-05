Niterói: Olyver lançará em agosto no Spotify o álbum "Brazil English Version", com 19 faixas das suas versões que fizeram sucesso na internetDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói - Ele uniu três talentos e, com simpatia e humildade, caiu nas graças das celebridades do meio musical. Professor de inglês, cantor e compositor, Olyver escreve e interpreta versões de grandes hits nacionais no outro idioma que domina, mas com tanto preciosismo e carisma que chamou a atenção de Belo, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Péricles, Felipe Araújo e muitos outros. Os artistas comentaram nas suas publicações do Instagram, e impulsionaram as redes e a popularidade do músico gonçalense de 29 anos, morador do bairro niteroiense da Ponta d’Areia.
Olyver lançará em agosto no Spotify o álbum “Brazil English Version”, com 19 faixas das suas versões que fizeram sucesso na internet, e em setembro o audiovisual “Here We Go”, financiado pela Secretaria das Culturas de Niterói, com 12 clipes dessas mesmas canções, em gravações acústicas no Eco Social Sueli Pontes, em Piratininga. “É curioso que uma brincadeira tenha se tornado o início de uma trajetória profissional maravilhosa no mercado da música. Cada detalhe de toda tradução e produção foi feito com muito carinho. Tenho certeza de que todos irão gostar muito”, afirma.
Após seu vídeo cantando em um quiosque em Niterói viralizar nas redes sociais, o jovem ganhou uma reportagem da TV Record que lhe deu visibilidade imediata e reconhecimento instantâneo, principalmente por parte de grandes nomes da música nacional, que lhe fizeram elogios e pedidos de tradução de suas próprias músicas no Instagram. O resultado foi um rápido upgrade para 112 mil seguidores e mais de 5 milhões de visualizações no seu perfil, @oficialolyver – mesmo endereço de seu canal no YouTube.
Seu contato e afinidade com a música vem desde a infância no Morro do Castro, bairro que divide Niterói e São Gonçalo. O inglês impecável veio de um curso por projeto social. Produz e escreve músicas autorais em inglês e português. Sua voz eclética transita com naturalidade em diferentes ritmos e culturas, incluindo pop, funk, axé, sertanejo, pagode e gospel, mas suas composições são focadas em R&B e hip hop. Em paralelo à decolagem de sua carreira, ele segue com a agenda concorrida de apresentações em festas para prefeituras, eventos empresariais, aniversários e casamentos. “Estou muito feliz em saber que as pessoas passarão a me conhecer pelo meu estilo musical favorito, o R&B, o qual mais ouço, aprendo e reflito. É gratificante viver o nosso sonho”, exclama.