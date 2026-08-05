Niterói: Olyver lançará em agosto no Spotify o álbum "Brazil English Version", com 19 faixas das suas versões que fizeram sucesso na internet - Divulgação/Ascom

Niterói: Olyver lançará em agosto no Spotify o álbum "Brazil English Version", com 19 faixas das suas versões que fizeram sucesso na internetDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 10:39

Niterói - Ele uniu três talentos e, com simpatia e humildade, caiu nas graças das celebridades do meio musical. Professor de inglês, cantor e compositor, Olyver escreve e interpreta versões de grandes hits nacionais no outro idioma que domina, mas com tanto preciosismo e carisma que chamou a atenção de Belo, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Péricles, Felipe Araújo e muitos outros. Os artistas comentaram nas suas publicações do Instagram, e impulsionaram as redes e a popularidade do músico gonçalense de 29 anos, morador do bairro niteroiense da Ponta d’Areia.

Olyver lançará em agosto no Spotify o álbum “Brazil English Version”, com 19 faixas das suas versões que fizeram sucesso na internet, e em setembro o audiovisual “Here We Go”, financiado pela Secretaria das Culturas de Niterói , com 12 clipes dessas mesmas canções, em gravações acústicas no Eco Social Sueli Pontes, em Piratininga. “É curioso que uma brincadeira tenha se tornado o início de uma trajetória profissional maravilhosa no mercado da música. Cada detalhe de toda tradução e produção foi feito com muito carinho. Tenho certeza de que todos irão gostar muito”, afirma.

Após seu vídeo cantando em um quiosque em Niterói viralizar nas redes sociais, o jovem ganhou uma reportagem da TV Record que lhe deu visibilidade imediata e reconhecimento instantâneo, principalmente por parte de grandes nomes da música nacional, que lhe fizeram elogios e pedidos de tradução de suas próprias músicas no Instagram. O resultado foi um rápido upgrade para 112 mil seguidores e mais de 5 milhões de visualizações no seu perfil, @oficialolyver – mesmo endereço de seu canal no YouTube.

Seu contato e afinidade com a música vem desde a infância no Morro do Castro, bairro que divide Niterói e São Gonçalo. O inglês impecável veio de um curso por projeto social. Produz e escreve músicas autorais em inglês e português. Sua voz eclética transita com naturalidade em diferentes ritmos e culturas, incluindo pop, funk, axé, sertanejo, pagode e gospel, mas suas composições são focadas em R&B e hip hop. Em paralelo à decolagem de sua carreira, ele segue com a agenda concorrida de apresentações em festas para prefeituras, eventos empresariais, aniversários e casamentos. “Estou muito feliz em saber que as pessoas passarão a me conhecer pelo meu estilo musical favorito, o R&B, o qual mais ouço, aprendo e reflito. É gratificante viver o nosso sonho”, exclama.



