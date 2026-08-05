Niterói: o Deputado Federal Lindbergh Farias participou do lançamento da segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência - Divulgação/Ascom

Niterói: o Deputado Federal Lindbergh Farias participou do lançamento da segunda fase do Pacto Niterói Contra a ViolênciaDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 09:26

Niterói - Na última segunda-feira (03) o deputado federal Lindbergh Farias esteve – ao lado do vereador Anderson Pipico, do advogado Guido Tiepolo Neto e da ativista Mayara Gomes – na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, para participar do lançamento do Pacto Niterói Contra a Violência 2, realizado pela Prefeitura de Niterói.

Estiveram presentes, além dos já citados, várias autoridades de diferentes esferas de governo, dentre elas o Secretário Nacional de Segurança Pública do Governo Federal e ex-presidente da OAB do Piauí, Francisco Lucas; o Secretário do Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura de Niterói, GGIM, Felipe Ordacgy; e o chefe substituto da PRF Niterói, Rodrigo Moreira.

Na ocasião, o prefeito Rodrigo Neves fez um balanço dos resultados no Pacto Niterói Contra a Violência 1, onde foi constatada a redução drástica dos índices de criminalidade na cidade e traçou as próximas metas para a segunda fase do Pacto.

