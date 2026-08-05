Niterói: o Deputado Federal Lindbergh Farias participou do lançamento da segunda fase do Pacto Niterói Contra a ViolênciaDivulgação/Ascom
Pacto Niterói Contra a Violência reúne autoridades de diferentes esferas
Balanço da primeira fase mostrou que houve redução drástica dos índices de criminalidade no município
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