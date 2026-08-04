Niterói: sessão de abertura da conferência reuniu autoridades como o secretário executivo Felipe Peixoto, o governador em exercício Ricardo Couto e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Osmar LimaDivulgação/Ascom
Niterói marca presença na sexta edição do Rio Innovation Week
Estande da Prefeitura no evento tem programação de palestras
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Niterói lança segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência com foco na redução de roubos e mortes
Prefeito Rodrigo Neves destacou que os resultados alcançados nos últimos anos demonstram que o investimento transformou Niterói em referência nacional na área
Encontro Internacional de Contadores de Histórias acontece na cidade
Eventos gratuitos reúnem narradores, pesquisadores e convidados em apresentações e rodas de conversa que valorizam a oralidade como expressão artística contemporânea
Educação ambiental reforça prevenção a queimadas nas escolas de Niterói
Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal promove ações de conscientização com estudantes
Operação policial deixa um morto e cinco detidos no Barreto
Intervenção começou quando agentes que monitoravam a movimentação criminosa no local abordaram um automóvel que transitava pela Rua Benjamin Constant
Niterói forma 80 novos guardas municipais para reforçar ações de segurança pública
Cerimônia reuniu familiares e autoridades municipais na Cidade de Ordem Pública, no Barreto
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