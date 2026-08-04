Niterói: sessão de abertura da conferência reuniu autoridades como o secretário executivo Felipe Peixoto, o governador em exercício Ricardo Couto e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Osmar Lima - Divulgação/Ascom

Niterói: sessão de abertura da conferência reuniu autoridades como o secretário executivo Felipe Peixoto, o governador em exercício Ricardo Couto e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Osmar LimaDivulgação/Ascom

Publicado 04/08/2026 23:11

Niterói - A cidade de Niterói marcou presença no primeiro dia da sexta edição do Rio Innovation Week , nesta terça-feira (4), no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Além da programação no estande da Prefeitura, localizado no Armazém Kobra, o secretário Executivo Felipe Peixoto, a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização, Elissa Rasma, e o secretário de Proteção e Defesa Civil, Walace Medeiros, participaram de painéis em diferentes palcos montados no evento.

Felipe Peixoto também representou o prefeito Rodrigo Neves na sessão de abertura da conferência, que reuniu autoridades como o governador em exercício Ricardo Couto e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Osmar Lima, representando o prefeito Eduardo Cavaliere.

“Tenho o prazer de participar do Rio Innovation Week desde a primeira edição e me orgulho de dizer que Niterói investiu muito na área de ciência, tecnologia, inovação e transformação digital”, disse Felipe Peixoto.

Ao longo do dia, o estande da Prefeitura de Niterói promoveu uma intensa programação. De manhã, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho, apresentou o Distrito de Inovação da Cantareira, ao lado da subsecretária Lucimar Cunha e de Helen Mazarakis. Na sequência, a subsecretária de Inovação, Fabiana Leite, participou das mesas “Sandbox regulatório de Niterói” e “Governança e fomento”, e foram apresentados cases do programa Acelera Niterói. Fechando as atividades, o professor Luiz Andrade, da Universidade Federal Fluminense, falou da experiência SBPC Jovem.

“A gente procurou fazer algo bem dinâmico, para poder atrair o público e para que as conversas sejam mais participativas. O estande terá programação todos os dias do Rio Innovation Week. É uma semana em que a gente tem a oportunidade de mostrar tudo que a Prefeitura de Niterói faz em prol da ciência, da tecnologia e da inovação”, ressaltou a subsecretária Fabiana Leite.