Niterói: programação do Niterói Innovation Experience contou com a palestra "O Profissional do Futuro", conduzida por Michelle Schneider - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: programação do Niterói Innovation Experience contou com a palestra "O Profissional do Futuro", conduzida por Michelle SchneiderClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 04/08/2026 10:05

Niterói - O Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói, recebeu, nesta segunda-feira (03), o Niterói Innovation Experience, evento promovido pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Rio Innovation Week (RIW). A iniciativa reuniu gestores públicos, empresários, empreendedores, estudantes e representantes do ecossistema de inovação para discutir tecnologia, cidades inteligentes, novas economias e o futuro do trabalho.

"É uma satisfação receber mais uma vez a programação do Rio Innovation Week em Niterói. A nossa cidade tem avançado de forma consistente nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, com iniciativas como o Distrito de Inovação da Cantareira. Essa parceria fortalece o nosso ecossistema de inovação e nos permite mostrar tudo o que estamos construindo para tornar Niterói uma cidade cada vez mais inteligente. Também é uma oportunidade de discutir temas fundamentais como as profissões do futuro e os impactos da inteligência artificial, sempre com o objetivo de colocar a tecnologia a serviço das pessoas e preparar as novas gerações para os desafios de um mundo em constante transformação", destacou o secretário executivo Felipe Peixoto.

A programação do Niterói Innovation Experience contou com a palestra “O Profissional do Futuro”, conduzida por Michelle Schneider, especialista em transformação digital, inteligência artificial e futuro do trabalho. Com uma trajetória dedicada a estudar os impactos das novas tecnologias nas carreiras e organizações, a palestrante trouxe reflexões sobre como a sociedade pode se preparar para as mudanças provocadas pela inteligência artificial e pelas novas ferramentas digitais.

“Quando falamos de futuro do trabalho, a pergunta não deve ser apenas se um emprego vai existir ou não, mas quais tarefas dentro daquela profissão poderão ser transformadas pela inteligência artificial. O profissional do futuro será aquele capaz de se reinventar, combinando conhecimento tecnológico com habilidades humanas, como criatividade, inteligência emocional e capacidade de adaptação”, afirmou Michelle.

O evento também reforçou a estratégia de Niterói em consolidar um ambiente favorável à inovação, com destaque para o Distrito de Inovação da Cantareira, espaço criado para aproximar universidades, centros de pesquisa, empresas, startups e o poder público. A iniciativa integra a política municipal de ciência, tecnologia e inovação, com foco na formação de talentos, atração de novos negócios e desenvolvimento de soluções para os desafios do futuro.

"É uma alegria receber todos para esse momento de troca. Na semana passada, tivemos em Niterói um dos maiores encontros da ciência do país, o que reforçou a vocação da Cantareira como um espaço dedicado à inovação, à ciência e à tecnologia. É justamente esse o propósito do Distrito de Inovação: oferecer infraestrutura de ponta para atrair universidades, centros de pesquisa, startups, empresas e o poder público, fortalecendo o nosso ecossistema de inovação. Queremos formar talentos, criar oportunidades e também reter esses profissionais em Niterói. Essa é uma missão dada pelo prefeito Rodrigo Neves: transformar conhecimento em desenvolvimento econômico, gerando empregos e preparando a cidade para as profissões do futuro", destacou o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT) de Niterói, Rodrigo Ramalho.