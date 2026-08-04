Niterói: ação ocorreu no momento em que os agentes desconfiaram do condutor e realizaram a abordagem de rotinaDivulgação/PMERJ
Homem é detido no Centro de Niterói por pilotar moto com placa adulterada
Ação ocorreu no momento em que os agentes desconfiaram do condutor e realizaram a abordagem de rotina
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