Niterói: ação ocorreu no momento em que os agentes desconfiaram do condutor e realizaram a abordagem de rotina - Divulgação/PMERJ

Niterói: ação ocorreu no momento em que os agentes desconfiaram do condutor e realizaram a abordagem de rotinaDivulgação/PMERJ

Publicado 04/08/2026 09:59

Niterói — Durante uma ronda ostensiva realizada na última segunda-feira (3), PMs do 12º BPM interceptaram e prenderam um indivíduo que trafegava pelo Centro da cidade com um veículo em situação irregular.

A ação ocorreu no momento em que os agentes desconfiaram do condutor e realizaram a abordagem de rotina. Ao inspecionarem os itens de identificação da motocicleta, os policiais identificaram fraudes visíveis na placa.

Diante do flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o condutor recebeu voz de prisão. A moto foi apreendida pela equipe e levada para a 76ª DP (Centro), delegacia onde o caso foi formalmente registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.