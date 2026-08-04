Niterói: novo equipamento funcionará em horário compatível com a operação do catamarã - Divulgação/Ascom

Niterói: novo equipamento funcionará em horário compatível com a operação do catamarãDivulgação/Ascom

Publicado 04/08/2026 09:50

Niterói - A Prefeitura de Niterói inaugura, neste sábado (8), um novo bicicletário público e gratuito em Charitas. Localizado ao lado da Estação do Catamarã, o equipamento contará com 400 vagas para bicicletas, ampliando a infraestrutura cicloviária da cidade e incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte no dia a dia. A iniciativa fortalece a integração entre a bicicleta e o transporte hidroviário e contribui para uma mobilidade urbana mais sustentável.

O novo espaço integra as ações da Coordenadoria Niterói de Bicicleta para ampliar a oferta de equipamentos que garantam mais segurança e comodidade aos usuários. O bicicletário contará com controle de acesso, equipe para guarda das bicicletas e orientação aos usuários, painel digital informativo e estação com ferramentas para pequenos reparos.

A inauguração acontece a partir das 9h, com programação aberta ao público. O evento apresentará o funcionamento do bicicletário, os serviços disponíveis e a equipe responsável pela operação do espaço, incentivando o uso da nova estrutura por moradores da Região Oceânica, ciclistas e usuários das barcas.

Para o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o novo equipamento representa mais um avanço na consolidação da bicicleta como um dos principais meios de transporte da cidade.

"Este é mais um importante passo na construção de uma cidade que reconhece a bicicleta como um meio de transporte sustentável, democrático e acessível. Niterói segue avançando para se tornar cada vez mais amiga da bicicleta e, consequentemente, mais comprometida com a sustentabilidade", afirmou.

Estrutura e funcionamento

Seguindo o modelo do Bicicletário Arariboia, o novo equipamento funcionará em horário compatível com a operação do catamarã. Os usuários já cadastrados no primeiro bicicletário público e gratuito do Brasil poderão utilizar a unidade de Charitas sem necessidade de um novo cadastro.

Além disso, haverá um aplicativo para consulta da disponibilidade de vagas e realização de pré-cadastro. O espaço receberá bicicletas convencionais, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, com exceção dos modelos com assoalho, devido às limitações de espaço. Em relação ao Bicicletário Arariboia, a unidade de Charitas terá uma área ampliada para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, além de pontos de recarga de baterias junto às vagas.

O Bicicletário Arariboia foi um equipamento pioneiro no Brasil e é reconhecido nacionalmente como uma ferramenta efetiva de incentivo ao uso da bicicleta. A implantação da unidade de Charitas dá continuidade à estratégia da Prefeitura de Niterói de fortalecer a integração entre a bicicleta e o transporte hidroviário, especialmente após a redução da tarifa do catamarã.

O novo bicicletário contribuirá para reduzir o fluxo de veículos em direção ao Centro da cidade, oferecendo uma alternativa prática para que mais pessoas cheguem à estação de bicicleta. A implantação do equipamento será acompanhada por uma reorganização do entorno da Estação de Charitas, com readequação das vagas de estacionamento e reforço da fiscalização para coibir o estacionamento irregular de motocicletas.