Niterói: a formação, que teve duração de quatro meses, preparou os agentes para o atendimento à população e para os desafios da atuação nas ruas - Divulgação/Ascom

Niterói: a formação, que teve duração de quatro meses, preparou os agentes para o atendimento à população e para os desafios da atuação nas ruasDivulgação/Ascom

Publicado 04/08/2026 10:09

Niterói – A Guarda Municipal de Niterói ganhou um reforço de 80 novos agentes, nesta segunda-feira (03), com a conclusão do curso de formação da Turma Fortaleza de Santa Cruz. Os agentes passam a integrar a corporação, ampliando o efetivo e fortalecendo as ações de segurança pública no município. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da cerimônia, que reuniu os formandos, familiares e autoridades municipais, na Cidade de Ordem Pública, no Barreto.

"Essa turma é resultado de um concurso com mais de 70 mil inscritos e mais de 200 aprovados. Tenho certeza de que vai somar com as forças de segurança do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal, na prevenção da violência urbana e na proteção de Niterói e do cidadão de Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Depois do juramento dos formandos, o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança e destacou o compromisso que deve orientar a atuação dos novos guardas municipais.

"Niterói tem hoje os melhores indicadores de segurança pública da região metropolitana. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Federal atuam de forma articulada, e essa integração acontece diariamente na nossa cidade. Vocês serão referências para crianças, jovens e famílias e, muitas vezes, representarão a parte mais visível do Estado na vida das pessoas. Que esta formatura seja o início de uma trajetória marcada pelo serviço, pela honra e pelo compromisso com a sociedade niteroiense”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

A formação, que teve duração de quatro meses, preparou os agentes para o atendimento à população e para os desafios da atuação nas ruas. A partir de agora, os guardas municipais iniciam uma nova fase profissional, com a missão de atuar na proteção dos cidadãos e no fortalecimento da segurança pública em Niterói.

"Hoje, vejo não apenas novos guardas municipais, mas mulheres e homens que escolheram dedicar suas vidas à população de Niterói. A partir de hoje, cada chamada atendida, cada orientação prestada, cada vida protegida e cada gesto de respeito ao cidadão representarão o verdadeiro sentido dessa profissão. Niterói recebe novos guardas municipais preparados para servir e proteger a população, além de honrar essa instituição", reforçou o inspetor-geral da Guarda Municipal, Paulo Brito.

A guarda municipal Rafaela Marins, terceira colocada da Turma Fortaleza de Santa Cruz, destacou a qualidade da preparação recebida e a emoção de passar a integrar a corporação.

"Estamos preparados para cuidar da segurança da população. Tivemos uma formação muito minuciosa, com todo o conhecimento necessário para atuarmos nas ruas como novos agentes de segurança pública. Estou muito feliz e realizada por fazer parte de uma instituição tão grandiosa e da Prefeitura de Niterói, que cuida dos seus servidores com muito carinho", disse Rafaela Marins.

Fotos: Evelen Gouvêa