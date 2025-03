Niterói: prefeito Rodrigo Neves entregou novas viaturas para a Guarda Municipal - Lucas Benevides

Publicado 24/03/2025 15:22

Niterói – A Prefeitura de Niterói entregou, nesta segunda-feira (24), 10 carros e 10 motos para a Guarda Civil Municipal (GCM) para reforçar o ordenamento e a segurança na cidade. O aumento da frota faz parte das ações implementadas pelo município e reafirma o compromisso da gestão Rodrigo Neves com a segurança pública, aliada à cooperação entre os órgãos estaduais e federais. Com as entregas de hoje, 80 viaturas, entre carros e motos, estão à disposição da Secretaria de Ordem Pública (Seop). Além disso, a Prefeitura entregou, em fevereiro, 20 veículos que são utilizados pelos policiais militares que fazem parte do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do Segurança Presente no combate à criminalidade na cidade.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da Guarda Municipal na segurança pública. “Quando assumi a Prefeitura pela primeira vez, em 2013, a nossa Guarda estava em vias de extinção. Aos poucos, colocamos de pé o plano estratégico de desenvolvimento institucional dessa instituição, que hoje é o orgulho de Niterói. A nossa Guarda Civil Municipal cumpre um papel importante na ordem pública, que é indissociada da segurança pública e da prevenção à violência urbana. É impossível não levar em conta a contribuição dos municípios para a garantia de uma segurança pública mais eficiente”, reforçou o prefeito.

A cerimônia de entrega das viaturas aconteceu no pátio do Caminho Niemeyer, no Centro. No local, cerca de cem agentes participaram do ato simbólico da entrega das chaves. O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, falou sobre o novo momento da guarda e reforçou o papel fundamental na segurança para a população. “A gente vem trabalhando com um policiamento integrado e atuando pelo bem da população de Niterói. Na nossa Guarda temos homens e mulheres que trabalham, no dia-a-dia, provendo a segurança pública da cidade. Estamos entrando em um novo momento, aumentando a participação da Guarda Civil Municipal na segurança pública do município. Realizamos várias ações em parceria com o 12 BPM e com a Polícia Civil. Tudo isso sem abrir mão da ordem pública. Somos fundamentais na segurança pública do município”, explicou o secretário.

Desde 2013, a Prefeitura de Niterói tem investido na valorização da Guarda Municipal. O efetivo passou de 300 para 714 agentes com os concursos realizados. Além disso, foram implementados o Regime Adicional de Serviço (RAS), o plano de cargos e salários e a construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações modernas para o trabalho da corporação.

Concurso - O concurso público para a Guarda Municipal de Niterói teve recorde nacional de inscrições para seleções deste tipo com 70.205 candidatos. O concurso prevê o preenchimento imediato de 209 vagas, além da formação de cadastro de reserva para futuras convocações. Os aprovados passarão por um curso de formação com atividades teóricas e práticas que inclui aulas de Direito Penal e Processual Penal; Técnicas de Abordagem; Gestão e Mediação de Conflitos; Defesa Pessoal; Legislação de Trânsito; Legislação Ambiental e Legislação de Posturas Municipais.