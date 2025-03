Acadêmicos de Niterói: Emanuel e Thainara se prepararam para o Carnaval 2026 na Sapucaí - Divulgação

Publicado 24/03/2025 11:01

Niterói - Para a estrear no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói apostará no casal Emanuel Lima e Thainara Matias como condutores do primeiro pavilhão azul e branco niteroiense. A dupla assume como 1º casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da estreante na elite da folia carioca em busca dos 40 pontos. Com uma vasta experiência no carnaval, a dupla já acumula prêmios como Samb@net e Tupi Carnaval total como melhor casal da Série Ouro, onde defenderam o primeiro pavilhão da Unidos da Ponte nos últimos três carnavais.

Emanuel Lima iniciou sua trajetória como mestre-sala na Rosa de Ouro, depois tem passagens pela Rocinha, Arranco do Engenho de Dentro, Unidos de Bangu, Sossego, União Cruzmaltina e Unidos da Ponte. Também dançava como mestre-sala da Portela desde 2018 e ficou até o último carnaval. "É um sentimento inexplicável ostentar o primeiro pavilhão da Acadêmicos de Niterói no seu ano de estreia no grupo especial. O vínculo e o laço que foram criados desde a primeira conversa, o respeito, a confiança pelo meu trabalho e da minha porta-bandeira Thainara e principalmente o carinho, já me deixa ansioso pra erguer pela primeira vez nosso lindo pavilhão", revela Emanuel.

Thainara Matias começou como Porta-bandeira em 2010 e tem passagem pelas escolas Estácio de Sá, Unidos das Vargens e Abolição. Em 2023 assumiu o primeiro pavilhão da Unidos da Ponte, onde dançou até o último carnaval e em 2024, fez sua estreia como segunda porta-bandeira da Portela, onde também permaneceu até o último desfile. "O sentimento maior é de gratidão pela oportunidade e confiança dada a nós pelo presidente Wallace Palhares e toda diretoria. Meu coração é só felicidade por ter a honra de defender o pavilhão dessa comunidade campeã do carnaval e saber que toda nossa dedicação e amor que sempre tivemos estão nos levando a alçar voos mais altos. É com muito respeito que peço licença aos Niteroienses para desfraldar seu pavilhão e defender suas cores com toda minha garra e amor", finaliza Thainara.