Niterói: ordem de início da obra de estabilização estrutural definitiva do Túnel do Tibau, em Piratininga, que liga o mar à lagoa - Luciana Carneiro

Publicado 24/03/2025 08:18 | Atualizado 24/03/2025 10:00

Niterói – O Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesse domingo (23), a ordem de início da obra de estabilização estrutural definitiva do Túnel do Tibau, em Piratininga, que liga o mar à lagoa. A intervenção permitirá a renovação e circulação eficientes das águas do Sistema Lagunar, contribuindo para reduzir a mortandade de peixes e para a melhoria da qualidade ambiental da região. O investimento municipal é de R$ 38,8 milhões, e as obras devem ser concluídas em até 24 meses.

“Nós vamos assumir essa obra, que vai minimizar muito o problema que existe há anos aqui na Lagoa, principalmente no período de verão e de calor mais intenso. Piratininga, em tupi-guarani, significa peixe seco, mas não podemos achar normal isso. A gente está buscando uma solução para resolver o problema da mortandade de peixes, porque isso não diz respeito somente à preservação da lagoa, mas também ao sustento financeiro dos pescadores”, declarou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Entre as principais etapas da intervenção, estão a recuperação do sistema de contenção, a estabilização das áreas colapsadas e a instalação de uma comporta do tipo stop log, um equipamento que possibilita controlar o nível de água e permite isolar áreas para manutenção. “Esse é um momento importante para Niterói e para a Lagoa de Piratininga. Essa obra é fundamental para que a gente melhore a qualidade da água e que a gente continue neste projeto de contribuição ambiental que é o Parque Orla de Piratininga (POP)”, destacou a vice-prefeita, Isabel Swan.



Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco lembrou que o túnel ligando a Lagoa ao mar foi construído pelo Estado. "Vamos assumir essa responsabilidade para resolver esse problema e melhorar as condições ambientais", disse.

Construído em 2008, o túnel tem 915,91 metros de extensão, 5 metros de largura e 4,5 metros de altura com a função de permitir a renovação e circulação eficientes das águas do Sistema Lagunar. O projeto de restauração da passagem visa restabelecer o fluxo normal de água entre o mar e a Lagoa de Piratininga.



O presidente da Associação de Pescadores e Amigos da Lagoa de Piratininga (Apalap), Luiz Mendonça, agradeceu à gestão municipal por esse cuidado com a Lagoa. "Gostaria de agradecer a todos que vem nessa batalha para recuperar a Lagoa e ao prefeito que está assumindo esse papel de nos ajudar a recuperar esse túnel para que esse sistema lagunar volte a funcionar com qualidade. Que a gente possa ter aqui de volta a qualidade de água para garantir a qualidade do nosso pescado”.

Participaram da cerimônia diversos secretários e representantes da gestão municipal e do legislativo, o ex-prefeito e ambientalista Axel Grael e também pescadores da região.