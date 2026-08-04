Material apreendido foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca)Divulgação/PMERJ

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Leonardo Soares
Niterói — Uma ação integrada entre o setor de inteligência e o Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar resultou em um suspeito morto, cinco homens presos e apreensão de armamento pesado na manhã da última segunda-feira (3), no bairro do Barreto.

A intervenção começou quando agentes que monitoravam a movimentação criminosa no local abordaram um automóvel que transitava pela Rua Benjamin Constant. No veículo, foi capturado um homem flagrado com arma de fogo, apontado pelas forças policiais como uma das lideranças do comércio ilegal de drogas na região.

Na sequência da operação, as equipes se deslocaram até a Rua Reverendo João Correia D’Ávila Lobo após informações sobre um grupo armado que saía da comunidade do Buraco do Boi. Segundo os policiais, a chegada das guarnições provocou um confronto armado. No tiroteio, um dos suspeitos foi atingido e faleceu no local, fato atestado pelo Corpo de Bombeiros. Tentando escapar do cerco policial, outros quatro envolvidos fugiram em direção à Travessa Monte Alverne, mas acabaram interceptados e detidos pelos PMs.

Balanço das apreensões
Ao término do cerco, o balanço da PM contabilizou: 2 pistolas; 1 revólver calibre .38; 1 carregador contendo 18 munições calibre 9 mm; 3 aparelhos radiotransmissores. Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados inicialmente para a 78ª DP (Fonseca). Devido ao óbito decorrente do confronto com os agentes, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu a condução do inquérito e fará a perícia para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.