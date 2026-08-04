Material apreendido foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca)Divulgação/PMERJ
A intervenção começou quando agentes que monitoravam a movimentação criminosa no local abordaram um automóvel que transitava pela Rua Benjamin Constant. No veículo, foi capturado um homem flagrado com arma de fogo, apontado pelas forças policiais como uma das lideranças do comércio ilegal de drogas na região.
Na sequência da operação, as equipes se deslocaram até a Rua Reverendo João Correia D’Ávila Lobo após informações sobre um grupo armado que saía da comunidade do Buraco do Boi. Segundo os policiais, a chegada das guarnições provocou um confronto armado. No tiroteio, um dos suspeitos foi atingido e faleceu no local, fato atestado pelo Corpo de Bombeiros. Tentando escapar do cerco policial, outros quatro envolvidos fugiram em direção à Travessa Monte Alverne, mas acabaram interceptados e detidos pelos PMs.
Balanço das apreensões
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