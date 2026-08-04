Niterói: RODA segue até setembro, percorrendo os dois espaços culturais públicos com encontros quinzenais - Divulgação/Ascom

Niterói: RODA segue até setembro, percorrendo os dois espaços culturais públicos com encontros quinzenaisDivulgação/Ascom

Publicado 04/08/2026 10:31





"A narração de histórias é uma expressão cultural que atravessa gerações, preserva memórias e cria conexões entre diferentes pessoas e territórios. Receber o RODA em dois equipamentos culturais públicos amplia o acesso da população a essa linguagem artística e reforça a vocação desses espaços como lugares de encontro, formação e circulação da diversidade cultural. Convido o público a participar dessa programação, que oferece experiências sensíveis e gratuitas para todas as idades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.



Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, a atividade é realizada pelo Ponto de Cultura Constelário de Histórias. O RODA segue até setembro, percorrendo os dois espaços culturais públicos com encontros quinzenais. A proposta é ampliar o olhar sobre a contação de histórias, tradicionalmente associada ao público infantil, apresentando a narração oral como uma manifestação artística capaz de reunir diferentes gerações e de dialogar com temas como educação, leitura, escrita, espiritualidade, pensamento decolonial e criação cultural.



Em 14 de agosto, às 19h, o Centro Cultural Cauby Peixoto recebe a narradora e escritora Aline Cântia, vencedora do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Inovação – Fomento à Leitura, e representantes do Coletivo Casa Alice. A programação inclui uma roda de conversa sobre leitura, bibliotecas e formação de leitores, com mediação de Daniella D'Andrea.



Já no dia 22 de agosto, às 10h30, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe as narradoras Tatiana Henrique e Ana Rosa para apresentações seguidas de uma roda de conversa com a participação do jornalista e enredista da Unidos do Viradouro, João Gustavo Melo, que abordará os diálogos entre oralidade, memória e cultura popular.



Em setembro, a programação será encerrada com duas atividades voltadas à formação e ao fortalecimento da rede de narradores da cidade. No dia 12 de setembro, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe a oficina "Sobre a arte de contar histórias", conduzida por Daniella D'Andrea e Rita Gama, dedicada ao compartilhamento de técnicas, experiências e processos criativos da narração oral. Já no dia 25 de setembro, o Centro Cultural Cauby Peixoto sedia o Fórum de Contadores de Histórias de Niterói, reunindo narradores da cidade em um espaço de troca de experiências, diálogo e valorização da oralidade como patrimônio cultural vivo.



Ao receber o RODA – Encontro Internacional de Contadores de Histórias, o Centro Cultural Cauby Peixoto e o Centro Ecocultural Sueli Pontes reafirmam sua vocação como espaços públicos dedicados à diversidade das linguagens artísticas. Com programação permanente e gratuita, os equipamentos culturais recebem ao longo do ano exposições, espetáculos, oficinas, encontros literários e atividades formativas, ampliando o acesso da população à cultura e promovendo a circulação de artistas e iniciativas em diferentes regiões da cidade.



Serviço

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto , no Fonseca, e o Centro Ecocultural Sueli Pontes, em Piratininga, recebem, ao longo do mês de agosto, novas atividades do RODA – Encontro Internacional de Contadores de Histórias de Niterói. Com entrada gratuita, a programação reúne artistas, pesquisadores, educadores e convidados em apresentações e rodas de conversa que evidenciam a narração oral como linguagem artística contemporânea, promovendo o diálogo entre literatura, memória, ancestralidade e diferentes tradições culturais."A narração de histórias é uma expressão cultural que atravessa gerações, preserva memórias e cria conexões entre diferentes pessoas e territórios. Receber o RODA em dois equipamentos culturais públicos amplia o acesso da população a essa linguagem artística e reforça a vocação desses espaços como lugares de encontro, formação e circulação da diversidade cultural. Convido o público a participar dessa programação, que oferece experiências sensíveis e gratuitas para todas as idades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, a atividade é realizada pelo Ponto de Cultura Constelário de Histórias. O RODA segue até setembro, percorrendo os dois espaços culturais públicos com encontros quinzenais. A proposta é ampliar o olhar sobre a contação de histórias, tradicionalmente associada ao público infantil, apresentando a narração oral como uma manifestação artística capaz de reunir diferentes gerações e de dialogar com temas como educação, leitura, escrita, espiritualidade, pensamento decolonial e criação cultural.Em 14 de agosto, às 19h, o Centro Cultural Cauby Peixoto recebe a narradora e escritora Aline Cântia, vencedora do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Inovação – Fomento à Leitura, e representantes do Coletivo Casa Alice. A programação inclui uma roda de conversa sobre leitura, bibliotecas e formação de leitores, com mediação de Daniella D'Andrea.Já no dia 22 de agosto, às 10h30, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe as narradoras Tatiana Henrique e Ana Rosa para apresentações seguidas de uma roda de conversa com a participação do jornalista e enredista da Unidos do Viradouro, João Gustavo Melo, que abordará os diálogos entre oralidade, memória e cultura popular.Em setembro, a programação será encerrada com duas atividades voltadas à formação e ao fortalecimento da rede de narradores da cidade. No dia 12 de setembro, o Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe a oficina "Sobre a arte de contar histórias", conduzida por Daniella D'Andrea e Rita Gama, dedicada ao compartilhamento de técnicas, experiências e processos criativos da narração oral. Já no dia 25 de setembro, o Centro Cultural Cauby Peixoto sedia o Fórum de Contadores de Histórias de Niterói, reunindo narradores da cidade em um espaço de troca de experiências, diálogo e valorização da oralidade como patrimônio cultural vivo.Ao receber o RODA – Encontro Internacional de Contadores de Histórias, o Centro Cultural Cauby Peixoto e o Centro Ecocultural Sueli Pontes reafirmam sua vocação como espaços públicos dedicados à diversidade das linguagens artísticas. Com programação permanente e gratuita, os equipamentos culturais recebem ao longo do ano exposições, espetáculos, oficinas, encontros literários e atividades formativas, ampliando o acesso da população à cultura e promovendo a circulação de artistas e iniciativas em diferentes regiões da cidade.

Encontro Internacional de Contadores de Histórias de Niterói

Data: 14 de agosto (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto (Alameda São Boaventura 263, Fonseca)

Data: 22 de agosto (sábado)

Horário: 10h30

Local: Centro Ecocultural Sueli Pontes (Avenida Celso Kelly 378, Piratininga)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do início de cada atividade.

Classificação indicativa: Livre.