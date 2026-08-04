Niterói: estratégia busca facilitar o acesso às vacinas de rotina, recuperar esquemas vacinais incompletos e aumentar a cobertura vacinal - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: estratégia busca facilitar o acesso às vacinas de rotina, recuperar esquemas vacinais incompletos e aumentar a cobertura vacinalLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 04/08/2026 23:17

Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira (3), a Campanha Nacional de Multivacinação . A ação acontece em todas as policlínicas, unidades básicas de saúde e módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A exceção é a unidade do Morro do Céu, que funciona das 7h às 16h. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população contra diversas doenças.

O Dia D de mobilização nacional será realizado no sábado, 22 de agosto. A campanha segue até 1º de setembro, com foco na atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, reforçando a proteção contra doenças imunopreveníveis.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, explica que a estratégia busca facilitar o acesso às vacinas de rotina, recuperar esquemas vacinais incompletos e aumentar a cobertura vacinal, contribuindo para o controle de doenças preveníveis por vacinação.

“Manter a vacinação em dia é uma medida essencial para proteger crianças e adolescentes contra doenças como sarampo, meningite e caxumba, além de reduzir a circulação dos vírus e bactérias na comunidade”, explica a secretária.

Vacinação em dia

Durante a campanha, todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão ter a caderneta de vacinação avaliada por um profissional de saúde. Caso sejam identificadas doses em atraso, elas serão aplicadas na mesma visita, conforme as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.

Nesta edição da campanha, também será reforçada a vacinação contra o sarampo para crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não receberam todas as doses previstas. A vacina está disponível para pessoas de 12 meses a 59 anos, conforme a situação vacinal.

Outra novidade é a atualização do esquema vacinal contra a poliomielite. A partir de 3 de agosto, o Ministério da Saúde passa a adotar um esquema exclusivo com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), incluindo um segundo reforço. O esquema permanece com três doses na série primária e passa a contar com dois reforços utilizando a VIP. Crianças que perderam alguma dose devem atualizar a vacinação até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pais e responsáveis procurem a unidade de saúde de referência levando a caderneta de vacinação, documento de identificação da criança ou adolescente e, se possível, o cartão do SUS.

Serviço: Campanha Nacional de Multivacinação

Período: 3 de agosto a 1º de setembro de 2026

Público-alvo: crianças e adolescentes menores de 15 anos

Dia D: 22 de agosto de 2026

Onde: Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Programa Médico de Família de Niterói, das 8h às 17h, com exceção da MMF Morro do Céu que funciona das 7h às 16h.

Fotos: Luciana Carneiro