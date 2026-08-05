São Gonçalo: prefeitura reforça o convite para que moradores e representantes de diferentes segmentos participem das próximas oficinas - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: prefeitura reforça o convite para que moradores e representantes de diferentes segmentos participem das próximas oficinasDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 10:21 | Atualizado 05/08/2026 10:23

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo realizou, na noite desta segunda-feira (3), a primeira oficina local do processo de revisão do Plano Diretor Participativo, na Escola Municipal Luiz Gonzaga, no bairro São Miguel. O encontro marcou o início de uma série de cinco oficinas que acontecerão ao longo desta semana, sempre das 18h às 21h, em diferentes regiões do município, com o objetivo de ampliar a participação popular na construção do diagnóstico que irá orientar a revisão do principal instrumento de planejamento urbano da cidade.

As oficinas integram a etapa de diagnóstico municipal e buscam aproximar as análises técnicas da experiência de quem vive, trabalha, estuda e utiliza diariamente os serviços e espaços da cidade. Os encontros são voltados para moradores, lideranças comunitárias, associações de moradores, movimentos sociais, conselhos profissionais, representantes de instituições, do poder público e da sociedade civil organizada.

Durante a abertura da oficina, a equipe técnica apresentou o papel do Plano Diretor no ordenamento e desenvolvimento do município, as etapas do processo de revisão e uma síntese do diagnóstico preliminar. Também foram abordados temas como meio ambiente, uso e ocupação do solo, habitação de interesse social, mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico, destacando a importância das contribuições da população para complementar o levantamento técnico.

Após a apresentação, os participantes foram divididos em grupos temáticos para uma dinâmica participativa. Com o apoio de mapas, fichas temáticas e perguntas norteadoras, eles identificaram problemas, conflitos, potencialidades e necessidades do 1º Distrito. As contribuições foram registradas pelas equipes técnicas e compartilhadas ao final da atividade.

Todo o material coletado será sistematizado e incorporado ao diagnóstico participativo, servindo de base para a elaboração das propostas que irão compor a revisão do Plano Diretor.

Para a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, a participação popular faz total diferença no projeto. “A participação da população é essencial para construirmos um Plano Diretor que represente a realidade e as necessidades de São Gonçalo. As oficinas são um espaço de escuta e diálogo, onde cada contribuição ajuda a fortalecer o planejamento da cidade para os próximos anos. Queremos que moradores, lideranças e instituições participem desse processo, porque são eles que vivenciam diariamente os desafios e as potencialidades do município”, afirmou.

A programação continua nesta terça-feira (4), em Santa Izabel; na quarta-feira (5), no Laranjal; na quinta-feira (6), no Porto da Madama; e na sexta-feira (7), na Venda da Cruz, sempre das 18h às 21h. A Prefeitura reforça o convite para que moradores e representantes de diferentes segmentos participem das próximas oficinas. Não é necessário possuir conhecimento técnico, já que a experiência cotidiana da população é considerada fundamental para a construção de um Plano Diretor mais próximo da realidade de São Gonçalo.



SERVIÇO:



-3ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor



Data: 05/08/2026 (quarta-feira)



Horário: 18h às 21h



Local: Colégio Municipal Estephânia de Carvalho



Endereço: Avenida Bispo Dom João da Mata, nº 466 — Laranjal





-4ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor



Data: 06/08/2026 (quinta-feira)



Horário: 18h às 21h



Local: Centro Interescolar Ulysses Guimarães



Endereço: Rua Doutor Gradim, s/n — Porto da Madama





-5ª Oficina Local de Diagnóstico do Plano Diretor



Data: 07/08/2026 (sexta-feira)



Horário: 18h às 21h



Local: Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva



Endereço: Rua Dr. Porciúncula, nº 395 — Venda da Cruz

