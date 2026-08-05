Niterói: Idealizado pelo delegado Leonardo Affonso, diretor da Associação Nacional de Delegados de Polícia (Adepol) e da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, o movimento defende que a segurança seja tratada como uma política de Estado - Divulgação/Ascom

Niterói: Idealizado pelo delegado Leonardo Affonso, diretor da Associação Nacional de Delegados de Polícia (Adepol) e da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, o movimento defende que a segurança seja tratada como uma política de EstadoDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 10:31

Niterói - A segurança pública voltou ao centro do debate no Estado do Rio de Janeiro. Diante do aumento da violência, da sensação de insegurança e da necessidade de políticas públicas permanentes para enfrentar o problema, nesta quinta-feira, às 18h30, no Clube Português de Niterói , representantes da sociedade civil, especialistas, e profissionais da área e farão o ato público de assinatura do Pacto pela Segurança, em torno de compromissos concretos para a construção de um Rio de Janeiro mais seguro. As presenças do candidato a governador Eduardo Paes (PSD) e dos candidatos ao Senado Pedro Paulo (PSD) e Benedita da Silva (PT) estão confirmadas.

O manifesto do Pacto já foi lançado e disponibilizado ao público. Em poucos dias, milhares de cidadãos manifestaram apoio à iniciativa. Idealizado pelo delegado Leonardo Affonso, diretor da Associação Nacional de Delegados de Polícia (Adepol) e da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, o movimento defende que a segurança seja tratada como uma política de Estado, e não como instrumento de disputas políticas ou eleitorais.

"O convite é pra toda a população, claro, e para políticos que queiram criar pontes com profissionais da segurança, operadores do Direito, lideranças comunitárias e cidadãos preocupados com o futuro do Rio de Janeiro", explica Leonardo Affonso. O manifesto pretende marcar o início de um amplo movimento em defesa da paz, da justiça e da recuperação da confiança da sociedade nas instituições.

Serviço

Evento: Assinatura Pública do Pacto pela Segurança

Data: 6 de agosto de 2026 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Clube Português de Niterói