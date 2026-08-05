Niterói: a atriz e diretora Carla Camurati participa de bate papo e exibe seu novo documentário - Reprodução/Internet

Niterói: a atriz e diretora Carla Camurati participa de bate papo e exibe seu novo documentárioReprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 13:39

Niterói - Na próxima quarta-feira (12), a partir das 18 horas, o Auditório Solar Notre Rêve – Casa Norival de Freitas (Rua Maestro Felício Toledo, 474 - Centro) recebe a terceira edição do projeto Cine Mulher, realizado pela Prefeitura de Niterói, através da Niterói Audiovisual (NAV) e da Secretaria de economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE). A entrada é gratuita, mas está sujeita a lotação do auditório.

O Cine Mulher fará uma sessão especial com a exibição de Raízes do Sagrado Feminino, novo documentário da cineasta Carla Camurati -- seguido de um bate-papo com a diretora, em um encontro para refletir sobre o papel da mulher nas tradições religiosas, espiritualidade, igualdade de gênero e os desafios da sociedade contemporânea. Uma noite de cinema, diálogo e troca de experiências.