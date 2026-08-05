Niterói: ações foram realizadas pelo 12º BPM em diferentes comunidades - Divulgação/PMERJ

Niterói: ações foram realizadas pelo 12º BPM em diferentes comunidadesDivulgação/PMERJ

Publicado 05/08/2026 11:46





A maior apreensão ocorreu na Comunidade da Niterói - A Polícia Militar realizou uma série de operações em diferentes bairros de Niterói nesta terça-feira (4), que resultaram na prisão de nove suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas e receptação. As ações, conduzidas por equipes do 12º BPM (Niterói), também levaram à apreensão de uma arma de fogo, centenas de porções de entorpecentes, rádios transmissores, câmeras de monitoramento utilizadas por criminosos e à recuperação de uma bicicleta furtada.A maior apreensão ocorreu na Comunidade da Vila Ipiranga , onde policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas. Um terceiro abordado foi encaminhado à delegacia, mas acabou liberado após consulta aos sistemas policiais. Na ação, foram apreendidos 298 invólucros de maconha, 150 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, dois rádios transmissores, duas câmeras de monitoramento e R$ 160 em dinheiro.

Ainda durante a madrugada, outra operação do GAT, desta vez na Comunidade do Caramujo, terminou com a prisão de dois suspeitos. Os policiais apreenderam uma pistola Ruger calibre 9 mm, um rádio transmissor, dinheiro em espécie e uma quantidade de drogas que seria contabilizada pela Polícia Civil. As ações de combate ao tráfico continuaram ao longo do dia. No Buraco do Boi, uma mulher foi presa com 33 pinos de cocaína, 28 invólucros de maconha, 12 pedras de crack e R$ 25 em espécie. Na Comunidade da Cocada, no bairro Sapê, outro homem foi preso após os policiais encontrarem 103 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 35 invólucros de maconha, sete trouxinhas de skank e um aparelho celular. Já na Comunidade Nova Brasília, dois suspeitos foram presos durante uma operação para combater o tráfico de drogas e verificar denúncias sobre barricadas instaladas por criminosos. Com eles, os agentes apreenderam um rádio transmissor, dinheiro em espécie e entorpecentes que também seriam contabilizados na delegacia. Segundo a PM, equipes permaneceram na Rua João Brasil para evitar possíveis manifestações após a ação.



Bicicleta furtada é recuperada no Centro



Além das ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, policiais do APTRAN prenderam um homem por receptação no Centro de Niterói. A equipe recebeu informações de entregadores por aplicativo sobre uma bicicleta furtada em Icaraí e localizou o veículo nas proximidades da Praça do Rink. A vítima reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade, e o homem que estava com o bem foi preso em flagrante.



Ao longo das seis ocorrências registradas no dia, a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 9 mm, centenas de porções de drogas, três rádios transmissores, duas câmeras de monitoramento, um aparelho celular e dinheiro em espécie, além de recuperar a bicicleta furtada. Todos os presos foram encaminhados às delegacias responsáveis e permaneceram à disposição da Justiça.