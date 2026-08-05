Niterói: suspeito conduzia uma motocicleta quando realizou uma manobra irregular no trânsito - Reprodução/Internet

Niterói: suspeito conduzia uma motocicleta quando realizou uma manobra irregular no trânsitoReprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 11:52





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Com o impacto, o motociclista caiu da moto, assim como a passageira que transportava. O motorista parou o carro para verificar a situação, momento em que, segundo a Polícia Civil, passou a ser agredido. As investigações apontam que o suspeito desferiu diversos socos contra o motorista e o atingiu com o próprio capacete. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e, conforme a corporação, continuou sendo agredida mesmo sem conseguir reagir. Em seguida, o homem teria pegado um paralelepípedo e tentado arremessá-lo contra a cabeça da vítima.



Policial civil impediu a agressão

Niterói - Um desentendimento no trânsito terminou em agressões e na prisão de um homem na tarde de terça-feira (4), na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói. Segundo a Polícia Civil, uma agente que estava nas proximidades interveio ao presenciar o suspeito tentando atingir um motorista de aplicativo com um paralelepípedo.De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) , o suspeito conduzia uma motocicleta quando realizou uma manobra irregular no trânsito. Ainda segundo a investigação, ele desferiu um soco no vidro do veículo conduzido pelo motorista de aplicativo.Com o impacto, o motociclista caiu da moto, assim como a passageira que transportava. O motorista parou o carro para verificar a situação, momento em que, segundo a Polícia Civil, passou a ser agredido. As investigações apontam que o suspeito desferiu diversos socos contra o motorista e o atingiu com o próprio capacete. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e, conforme a corporação, continuou sendo agredida mesmo sem conseguir reagir. Em seguida, o homem teria pegado um paralelepípedo e tentado arremessá-lo contra a cabeça da vítima.

Uma policial civil que estava nas proximidades presenciou a ocorrência e interveio. Segundo a corporação, a agente sacou a arma, rendeu o suspeito e impediu que ele utilizasse o paralelepípedo contra o motorista. Policiais da DHNSG foram acionados para prestar apoio e efetuaram a prisão do homem.

O suspeito foi encaminhado para a DHNSG, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça.



Segundo a Polícia Civil, o homem possui anotações criminais por vias de fato, lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, tráfico de drogas e também é citado em um inquérito por estupro de vulnerável. A corporação ressalta que esses registros não representam, por si só, condenações definitivas.