Niterói: suspeito conduzia uma motocicleta quando realizou uma manobra irregular no trânsitoReprodução/Internet
De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o suspeito conduzia uma motocicleta quando realizou uma manobra irregular no trânsito. Ainda segundo a investigação, ele desferiu um soco no vidro do veículo conduzido pelo motorista de aplicativo.
Com o impacto, o motociclista caiu da moto, assim como a passageira que transportava. O motorista parou o carro para verificar a situação, momento em que, segundo a Polícia Civil, passou a ser agredido. As investigações apontam que o suspeito desferiu diversos socos contra o motorista e o atingiu com o próprio capacete. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e, conforme a corporação, continuou sendo agredida mesmo sem conseguir reagir. Em seguida, o homem teria pegado um paralelepípedo e tentado arremessá-lo contra a cabeça da vítima.
Policial civil impediu a agressão
Segundo a Polícia Civil, o homem possui anotações criminais por vias de fato, lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, tráfico de drogas e também é citado em um inquérito por estupro de vulnerável. A corporação ressalta que esses registros não representam, por si só, condenações definitivas.
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