Niterói: grupo de fotógrafos veio de vários países como Rússia, Cingapura, Vietnã, Chipre, Arábia Saudita, Kwait, Omã, Japão, Grécia, Turquia, China, Austrália, Mônaco, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Chile e IrlandaDivulgação/Ascom
Mais de 100 fotógrafos de 40 países se encantam com Niterói
Tour pela cidade começou no Teatro Municipal, depois o MAC, à tarde na Fortaleza de Santa Cruz e, à noite, finalizando, assistiram um show com muito samba na quadra da Unidos do Viradouro
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Suspeito de furto é detido em supermercado de Icaraí
Após a detenção, o acusado foi encaminhado para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí)
Super Paddle reúne mais de 450 atletas na Praia de São Francisco neste sábado
Segunda etapa do Circuito Super Paddle 2026 conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Festival de Inverno de Piratininga terá três dias de rock, gastronomia e diversão
Evento gratuito reúne cinco bandas na Praça do Descobrimento, de sexta-feira a domingo, com sucessos nacionais e internacionais de diferentes gerações
3ª edição do Cine Mulher acontece na Casa Norival de Freitas
Sessão especial terá bate papo e exibição de novo documentário de Carla Camurati
Motorista de aplicativo é agredido após discussão no trânsito
Suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após intervenção de uma policial civil no Centro da cidade
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