Niterói: grupo de fotógrafos veio de vários países como Rússia, Cingapura, Vietnã, Chipre, Arábia Saudita, Kwait, Omã, Japão, Grécia, Turquia, China, Austrália, Mônaco, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Chile e Irlanda - Divulgação/Ascom

Niterói: grupo de fotógrafos veio de vários países como Rússia, Cingapura, Vietnã, Chipre, Arábia Saudita, Kwait, Omã, Japão, Grécia, Turquia, China, Austrália, Mônaco, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Chile e IrlandaDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 19:25

Niterói - A cidade de Niterói recebeu nesta terça-feira (4/8) 152 fotógrafos vindos de mais de 40 países, que se encantaram com a beleza da cidade, suas paisagens e equipamentos turísticos como o MAC – Museu de Arte Contemporânea . O “tour” pela cidade começou no Teatro Municipal, depois o MAC, à tarde na Fortaleza de Santa Cruz e, à noite, finalizando, assistiram um show com muito samba na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto.

A visita faz parte do cronograma de visitações do 37o World Congress da FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique). O grupo de fotógrafos veio de vários países como Rússia, Cingapura, Vietnã, Chipre, Arábia Saudita, Kwait, Omã, Japão, Grécia, Turquia, China, Austrália, Mônaco, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Chile e Irlanda, além dos fotógrafos de vários estados brasileiros.

Carlos Gandara, Presidente da CONFOTO (Confederação Brasileira de Fotografia), declarou que o fotoclubismo valoriza muito visitações como esta em Niterói. “Tivemos o apoio do Centro de Exibição Internacional da FIAP, que são 34 pelo mundo apenas e o do Rio de Janeiro escolheu vir à Niterói conferir estas vistas magníficas e esplendorosas do MAC e a Fortaleza. e resolvemos vir, aqui em Niterói, nos sentimos tranquilos e seguros para passearmos, com este verde exuberante. A Fortaleza de Santa Cruz oferece uma vista espetacular do Rio de Janeiro! Tudo isso nos encantou. Niterói foi escolhida pela beleza da cidade, pela recepção que a gente teve, mas nosso encantamento foi, principalmente, com as vistas estonteantes que têm o MAC e a Fortaleza de Santa Cruz”, destacou Gandara.

A Diretora de Turismo da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), Fábia Trentin, representando o Presidente da Neltur, André Bento, ressaltou a importância da visitação para Niterói. “É muito bom saber que um grupo tão grande e diverso de fotógrafos vai mostrar o que viram aqui através das suas lentes. Cada um deles mostrará sua visão dos icônicos pontos turísticos pelos quais passaram e visitaram aqui em Niterói. Como Diretora de Turismo da Neltur é uma honra recebê-los, vindos de seus países. Que eles propaguem mundo afora nossas belezas: desde o MAC, o Teatro Municipal e a Fortaleza de Santa Cruz”, ressaltou Fábia.

Além da Diretora de Turismo, Fábia Tretin, estiveram presentes a Secretária de Culturas, Julia Pacheco e o Presidente a Comissão de Cultura, Patrimônio Histórico e Comunicação, Leonardo Giordano.