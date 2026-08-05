Niterói: evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) - Divulgação/Ascom

Niterói: evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)Divulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 16:32

Niterói - A Praia de São Francisco será palco, neste sábado (8), da segunda etapa do Circuito Super Paddle 2026, um dos principais eventos de esportes náuticos do estado do Rio de Janeiro. A competição reunirá mais de 300 atletas em disputas de canoa havaiana (OC1, OC2, OC6, V1 e V3), stand up paddle (SUP) e paddleboard, movimentando a orla de Niterói desde as primeiras horas da manhã.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói , por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o compromisso do município com o incentivo aos esportes náuticos e à promoção de um estilo de vida saudável.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância da competição para a cidade. “Niterói tem uma ligação histórica com o mar e se consolidou como referência na realização de grandes eventos esportivos ao ar livre. O Super Paddle fortalece essa vocação, incentiva a prática esportiva, promove integração entre atletas de diferentes regiões e contribui para movimentar o turismo e a economia da cidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem orgulho de apoiar mais uma edição dessa grande competição”, afirmou Gallo.

As largadas terão início às 6h30, com provas distribuídas ao longo do dia. A programação inclui disputas nas categorias OC1/V1, SUP Allboard, SUP Elite, Paddleboard, OC2, V3 e OC6, além das categorias Kids/Dog e provas mistas. As distâncias variam entre 400 metros, 1,8 km, 3,6 km, 8 km e 10 km, atendendo atletas de diferentes níveis e faixas etárias.



Serviço



Evento: 2ª Etapa do Circuito Super Paddle 2026

Data: Sábado, 8 de agosto

Local: Praia de São Francisco – Niterói



Cronograma das largadas:



6h30 – OC1/V1 (8 km) – JR, Estreante e M60+

7h40 – OC1/V1 (8 km) – Open, M40 e M50

8h40 – SUP Allboard (1,8 km e 3,6 km)

9h10 – SUP Kids/Dog (400 m)

9h30 – OC2 Sprint Mista (1,8 km)

9h50 – V3 Sprint Mista (1,8 km)

10h30 – OC6 (8 km) – Estreante, JR, M60+ e M70+

10h35 – SUP Elite (8 km)

10h36 – Paddleboard (8 km)

11h50 – OC6 (10 km) – Open, M40 e M50

13h15 – OC6 (10 km) – Mistas