Niterói: ocorrência aconteceu em uma região de intenso movimento de moradores, trabalhadores e consumidores - Reprodução/Internet

Niterói: ocorrência aconteceu em uma região de intenso movimento de moradores, trabalhadores e consumidoresReprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 16:51

Niterói - Agentes do programa Segurança Presente prenderam, na manhã de terça-feira (4), um homem acusado de furtar produtos de higiene em um supermercado localizado na Rua Domingues de Sá, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

De acordo com informações da equipe, o suspeito teria saído do estabelecimento carregando uma bolsa com diversos itens sem efetuar o pagamento. Um funcionário do mercado relatou aos agentes que presenciou a ação e indicou o homem, que foi abordado nas proximidades.

Após a detenção, o acusado foi encaminhado para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí) , onde o caso foi registrado. A autoridade policial responsável determinou sua prisão, e ele responderá pelo crime de furto em estabelecimento comercial.

A ocorrência aconteceu em uma das áreas mais movimentadas da cidade, reforçando a atuação das equipes de segurança no comércio local e a vigilância constante em pontos de grande circulação de moradores e consumidores.