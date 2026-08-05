Niterói: ocorrência aconteceu em uma região de intenso movimento de moradores, trabalhadores e consumidoresReprodução/Internet
Suspeito de furto é detido em supermercado de Icaraí
Após a detenção, o acusado foi encaminhado para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí)
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Super Paddle reúne mais de 450 atletas na Praia de São Francisco neste sábado
Segunda etapa do Circuito Super Paddle 2026 conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Festival de Inverno de Piratininga terá três dias de rock, gastronomia e diversão
Evento gratuito reúne cinco bandas na Praça do Descobrimento, de sexta-feira a domingo, com sucessos nacionais e internacionais de diferentes gerações
3ª edição do Cine Mulher acontece na Casa Norival de Freitas
Sessão especial terá bate papo e exibição de novo documentário de Carla Camurati
Motorista de aplicativo é agredido após discussão no trânsito
Suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após intervenção de uma policial civil no Centro da cidade
Operações da PM prende nove suspeitos e apreendem drogas, arma e equipamentos do tráfico
Ações realizadas pelo 12º BPM em diferentes comunidades também resultaram na recuperação de uma bicicleta furtada e na prisão de um homem por receptação
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