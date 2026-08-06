Niterói: Material apreendido pela Polícia Militar durante operação na Comunidade da CocadaReprodução/Internet
A equipe realizava patrulhamento de rotina na Rua São Januário, apontada pela Polícia Militar como um local de comercialização de entorpecentes, quando diversos suspeitos fugiram ao perceber a aproximação dos agentes.
Durante a perseguição, os policiais identificaram o adolescente correndo pela comunidade com uma mochila. No percurso, foram encontradas duas sacolas contendo porções de maconha e frascos de loló que, segundo a ocorrência, haviam sido abandonados pelo suspeito. As buscas continuaram até a parte mais alta da comunidade, onde o adolescente foi cercado e apreendido com o apoio de outras equipes.
O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP. Após os procedimentos da autoridade policial, o menor permaneceu apreendido e foram adotadas as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.