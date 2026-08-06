Niterói: Material apreendido pela Polícia Militar durante operação na Comunidade da CocadaReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira (5) durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM na Comunidade da Cocada, no bairro Badu, em Niterói. A ocorrência foi registrada na 79ª DP, onde o menor permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

A equipe realizava patrulhamento de rotina na Rua São Januário, apontada pela Polícia Militar como um local de comercialização de entorpecentes, quando diversos suspeitos fugiram ao perceber a aproximação dos agentes.

Durante a perseguição, os policiais identificaram o adolescente correndo pela comunidade com uma mochila. No percurso, foram encontradas duas sacolas contendo porções de maconha e frascos de loló que, segundo a ocorrência, haviam sido abandonados pelo suspeito. As buscas continuaram até a parte mais alta da comunidade, onde o adolescente foi cercado e apreendido com o apoio de outras equipes.
Segundo a Polícia Militar, após a apreensão o adolescente indicou o local onde havia escondido o restante do material ilícito. Durante as buscas, os agentes encontraram mais entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 62 porções de cocaína, 53 trouxinhas de maconha, 38 pedras de crack e 22 frascos de loló.

O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP. Após os procedimentos da autoridade policial, o menor permaneceu apreendido e foram adotadas as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).