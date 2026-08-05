Niterói: comércio aguarda crescimento por conta do Dia dos Pais no próximo domingo - Reprodução/Internet

Niterói: comércio aguarda crescimento por conta do Dia dos Pais no próximo domingoReprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 19:53 | Atualizado 05/08/2026 20:03





Embora uma fatia significativa da população opte pela corrida final às lojas, o comprador demonstra estar cada vez mais planejado: 39% das aquisições se concentraram no mês de julho e 31% na primeira semana de agosto. O estudo aponta ainda que 11% dos entrevistados já haviam garantido o presente antes do período da pesquisa, enquanto 10% ainda não decidiram o momento da compra e 1% pretende comprar somente após a celebração.



Segundo o presidente da



Especialistas alertam que deixar a escolha para a reta final pode pesar no bolso. É o que confirma o presidente da CNDL, José César da Costa. "O planejamento financeiro antes de ir às compras é fundamental para garantir a estabilidade do orçamento familiar. Quando o consumidor deixa para comprar o presente na última hora, ele perde poder de pesquisa de preços e fica exposto a decisões por impulso, estoque reduzido e preços potencialmente mais altos. Deixar para a véspera atrapalha diretamente o orçamento mensal, pois a pressa reduz a disciplina e aumenta as chances de endividamento no cartão de crédito", disse. Niterói - O Dia dos Pais vai movimentar o comércio local. Segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, 9% dos consumidores pretendem deixar a aquisição do presente para esta última semana. Esse contingente representa cerca de 9,3 milhões de pessoas dispostas a ir às compras na véspera da data comemorativa.Embora uma fatia significativa da população opte pela corrida final às lojas, o comprador demonstra estar cada vez mais planejado: 39% das aquisições se concentraram no mês de julho e 31% na primeira semana de agosto. O estudo aponta ainda que 11% dos entrevistados já haviam garantido o presente antes do período da pesquisa, enquanto 10% ainda não decidiram o momento da compra e 1% pretende comprar somente após a celebração.Segundo o presidente da CDL Niterói , Luiz Vieira, as escolhas pelos presentes devem ficar entre as roupas, sapatos, perfumaria e eletrônicos, como os itens mais procurados. “A expectativa é boa para os próximos dias. O comércio local está preparado para atender às escolhas de todos os bolsos. Estamos confiantes de que as vendas devem ter um aumento em 11%, na comparação ao ano anterior”, confirmou Vieira.Especialistas alertam que deixar a escolha para a reta final pode pesar no bolso. É o que confirma o presidente da CNDL, José César da Costa. "O planejamento financeiro antes de ir às compras é fundamental para garantir a estabilidade do orçamento familiar. Quando o consumidor deixa para comprar o presente na última hora, ele perde poder de pesquisa de preços e fica exposto a decisões por impulso, estoque reduzido e preços potencialmente mais altos. Deixar para a véspera atrapalha diretamente o orçamento mensal, pois a pressa reduz a disciplina e aumenta as chances de endividamento no cartão de crédito", disse.

Celebração reforça a busca por experiências de compra



O comércio fluminense vive a expectativa de um dos períodos mais importantes do segundo semestre. Levantamento do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) aponta uma expectativa de crescimento de 1,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada principalmente pelos segmentos de moda, calçados, perfumaria, acessórios, eletrônicos e livros.



Em sintonia com esse cenário, o Multicenter Itaipu aposta em uma experiência de compra que reúne praticidade, variedade e benefícios exclusivos para os consumidores. Com um mix diversificado de lojas, o shopping oferece opções para diferentes estilos de pais, além de ações que valorizam a fidelização dos clientes por meio do Clube+.



Até o dia 9 de agosto, clientes cadastrados no programa podem resgatar uma tote bag exclusiva da Richards utilizando 1.600 pontos acumulados no aplicativo. A ação é válida enquanto durarem os estoques e integra a programação especial do shopping para a data, incentivando os consumidores a aproveitarem as vantagens do programa de relacionamento durante suas compras.



Além da campanha, o Multicenter Itaipu reúne marcas de moda, perfumaria, tecnologia, livraria, gastronomia e serviços, permitindo que os clientes encontrem diferentes opções de presentes em um único lugar, com conforto e conveniência para toda a família.

Almoços e jantares comemorativos vão valorizar a gastronomia local

Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Leste Fluminense (Abrasel) indicam um cenário positivo para o setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) no próximo Dia dos Pais, dia 09/08. De acordo com a pesquisa, 88% dos estabelecimentos esperam aumento no faturamento na data, considerada uma das mais importantes para o segmento.



O estudo da Abrasel Leste Fluminense-RJ aponta uma expectativa de crescimento distribuída em diferentes faixas. Entre os entrevistados, 35% projetam aumento de até 5% no faturamento, enquanto 21% estimam crescimento entre 6% e 10%. Outros 11% acreditam em alta entre 11% e 20%, e mais 11% esperam crescimento entre 21% e 30%. Já 10% dos empresários demonstram maior otimismo e projetam aumento superior a 30%.



Em comparação com o mesmo período do ano passado, o cenário também é favorável com 10% de empresários que acreditam na manutenção dos resultados. A pesquisa aponta que apesar do otimismo para a data do Dia dos Pais, 44% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar os preços nos últimos 12 meses, 52% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e 4% reajustaram acima da inflação. Além disso, 40% das empresas têm pagamentos em atraso sejam impostos, empréstimos e outros tributos, por exemplo.



Os dados reforçam a importância do Dia dos Pais para a economia local, especialmente para bares e restaurantes, que veem na data uma oportunidade de impulsionar as vendas e atrair clientes com promoções e experiências diferenciadas.



“Celebrar o Dia dos Pais é celebrar os vínculos que unem as famílias. E, muitas vezes, é nos bares e restaurantes que esses momentos ganham vida. Mais do que servir refeições, nosso setor cria ambientes onde histórias são compartilhadas e memórias são construídas. Ao escolher comemorar fora de casa, o consumidor fortalece um segmento que gera emprego, renda e desenvolvimento para toda a sociedade”, comentou Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ.



O levantamento da instituição também mostra que 16% dos empresários registraram aumento no faturamento de junho em comparação com maio; outros 23% mantiveram estabilidade e 59% apontaram queda.

Por que o Dia dos Pais é celebrado em agosto no Brasil



No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto, tradição que difere de ao menos 70 países — entre eles Estados Unidos, Argentina, Reino Unido e China — que celebram a data no terceiro domingo de junho.



A escolha brasileira tem origem em 1953, quando o então presidente Getúlio Vargas decidiu oficializar a data em agosto. A medida buscava fortalecer homenagens aos pais e, ao mesmo tempo, estimular valores familiares defendidos pelo governo à época.



Desde então, o segundo domingo de agosto se consolidou no calendário nacional como o dia dedicado aos patriarcas, mantendo uma tradição que atravessa gerações e se tornou uma das datas mais importantes para o comércio e para as famílias brasileiras.