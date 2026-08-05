Niterói: a substituição dos uniformes será realizada de forma gradual, respeitando o tempo de vida útil das peças atualmente utilizadas - Divulgação/Ascom

Niterói: a substituição dos uniformes será realizada de forma gradual, respeitando o tempo de vida útil das peças atualmente utilizadasDivulgação/Ascom

Publicado 05/08/2026 20:00

Niterói – Quem circula por Niterói já pode notar o novo uniforme dos garis da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) . Como parte das ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da segurança dos colaboradores, a Companhia iniciou, na última semana, a distribuição das novas camisas destinadas aos garis e aos demais profissionais da área operacional. As peças foram desenvolvidas para oferecer mais conforto e praticidade durante a rotina de trabalho, além de representarem um avanço em tecnologia e proteção.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a iniciativa representa uma forma de valorizar os profissionais que desempenham um papel fundamental na manutenção da limpeza urbana e na qualidade de vida da população. “Os garis desempenham um papel fundamental para a qualidade de vida da população e para a preservação da cidade. Investir em melhores condições de trabalho é uma forma de reconhecer e valorizar esses profissionais que atuam diariamente em benefício de Niterói. A substituição gradual dos uniformes também demonstra nosso compromisso com a sustentabilidade, respeitando a vida útil das peças atuais e promovendo uma transição responsável e consciente”, afirmou.

Segundo a diretora de Administração e Recursos Humanos da Clin, Anna Velasco, a modernização atende principalmente à necessidade de melhorar o conforto térmico dos profissionais sem comprometer a qualidade do uniforme. “Optamos por um tecido mais tecnológico, leve e fresco, sem abrir mão da resistência necessária para o trabalho. Também modernizamos o modelo, mantivemos as faixas refletivas e introduzimos a gola careca, proporcionando mais conforto aos colaboradores”, destacou.

A novidade já foi aprovada pelos funcionários, especialmente por aqueles que enfrentam diariamente a exposição ao sol durante a execução dos serviços. O gari Edvaldo Sérgio Bento, que trabalha na Clin há 18 anos, destacou a diferença do novo modelo. “Achei o novo uniforme bem mais leve e prático. É muito bom para trabalhar e muito mais fácil de lavar. Comparado ao outro, está bem melhor”, afirmou.

A Clin já oferecia uniformes com proteção UV e faixas refletivas para seus colaboradores. O novo modelo de mangas curtas mantém esses itens de segurança e apresenta um design renovado, desenvolvido para atender às necessidades dos garis, sem perder a identidade visual da Companhia. Além disso, o tecido foi escolhido para garantir mais conforto durante a rotina de trabalho, especialmente nos períodos de altas temperaturas.

A substituição dos uniformes será realizada de forma gradual, respeitando o tempo de vida útil das peças atualmente utilizadas. Nos próximos meses, o novo modelo será adotado por toda a equipe, garantindo uma transição organizada e sustentável, com o encaminhamento dos uniformes antigos para reciclagem. A iniciativa também está alinhada às medidas de prevenção voltadas à saúde dos trabalhadores, que permanecem expostos diariamente ao sol durante longos períodos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil, representando 27% de todos os tumores malignos registrados no país. Quando diagnosticada precocemente, a doença apresenta mais de 90% de chances de cura. Os dados reforçam a importância de investimentos em equipamentos que contribuam para reduzir os fatores de risco e oferecer mais proteção aos profissionais que atuam ao ar livre.

Confeccionadas em tecido dry fit – material de alta performance produzido com fibras sintéticas que absorvem o suor e aceleram a secagem –, as novas camisas são mais leves e frescas, proporcionando maior conforto aos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana. O tecido também oferece mais resistência e durabilidade, características essenciais para acompanhar a rotina de trabalho dos colaboradores.

