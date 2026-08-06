Niterói: unidade também contará com um novo mamógrafo, reforçando a rede municipal de diagnóstico por imagem, que dispõe de equipamentos na Policlínica Malu Sampaio, no Centro, e no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, em Piratininga - Divulgação/Ascom

Niterói: unidade também contará com um novo mamógrafo, reforçando a rede municipal de diagnóstico por imagem, que dispõe de equipamentos na Policlínica Malu Sampaio, no Centro, e no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, em PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 06/08/2026 18:04

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , vistoriou as obras de implantação do Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades de Niterói, em Piratininga, nesta quinta-feira (6). As intervenções estão na etapa final de acabamento, com o recebimento dos equipamentos e mobiliários que irão compor a nova unidade, preparada para ampliar o acesso da população a exames de imagem, consultas especializadas e serviços inéditos na rede municipal de saúde.

"Estamos concluindo as adequações do espaço e recebendo os equipamentos que vão transformar esse equipamento em uma referência para a saúde pública de Niterói. Serão mais de sete mil exames por mês, além de uma clínica de olhos e de uma ótica pública, ampliando o acesso da população a um atendimento cada vez mais digno, humanizado e de qualidade. É tempo de avançar e cuidar cada vez mais das pessoas", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A unidade concentrará exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma e outros procedimentos de diagnóstico por imagem. O projeto também prevê consultas em especialidades como ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica, entre outras.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, enfatizou que o Supercentro fortalecerá a rede municipal, reunindo exames, consultas especializadas e novos serviços em um único espaço, com mais agilidade e qualidade no atendimento.

"Estamos finalizando a implantação de um equipamento que vai fortalecer a rede municipal de saúde e ampliar a capacidade de atendimento da nossa população. O Supercentro oferecerá mais resolutividade, agilidade e qualidade no atendimento aos usuários do SUS em Niterói", destacou a secretária.

A unidade também contará com um novo mamógrafo, reforçando a rede municipal de diagnóstico por imagem, que dispõe de equipamentos na Policlínica Malu Sampaio, no Centro, e no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, em Piratininga. Além da mamografia, o equipamento permitirá a realização de mamotomia, punções e marcações para procedimentos cirúrgicos. Outro diferencial é a regulagem de altura, que possibilita a realização do exame em mulheres cadeirantes, garantindo um atendimento mais acessível e inclusivo.