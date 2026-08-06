Niterói: unidade também contará com um novo mamógrafo, reforçando a rede municipal de diagnóstico por imagem, que dispõe de equipamentos na Policlínica Malu Sampaio, no Centro, e no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, em PiratiningaDivulgação/Ascom
Rodrigo Neves vistoria obras do Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades
Unidade entra na etapa final de adequações e preparação para funcionamento, ampliando a oferta de exames e consultas especializadas na rede municipal de saúde
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Sorriso Eu Gosto no Pagode: a roda de samba do Sorriso Maroto desembarca em Niterói
O show reúne músicas não autorais como fazia há 28 anos, relembrando Exaltasamba e Soweto
Foragido desde 2025 é recapturado no Caramujo
Homem é investigado por envolvimento na morte de um policial militar em 2019 e voltou ao sistema prisional após ação da Polícia Penal
Adolescente é apreendido por suspeita de tráfico de drogas
Jovem de 16 anos foi localizado após tentar fugir de policiais do GAT durante patrulhamento na Comunidade da Cocada, no Badu
Clin moderniza uniformes e reforça cuidado com a saúde dos garis
Uniformes com tecido dry fit oferecem mais leveza, resistência e proteção aos trabalhadores da Companhia
Dia dos Pais aquece comércio e vendas podem crescer 11%, diz CDL Niterói
Segundo o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, as escolhas pelos presentes devem ficar entre as roupas, sapatos, perfumaria e eletrônicos
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