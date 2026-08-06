Niterói: festa no Caminho Niemeyer será, como diz o dicionário sobre um pagode: uma grande reunião musical de sambistas - Divulgação/Ascom

Niterói: festa no Caminho Niemeyer será, como diz o dicionário sobre um pagode: uma grande reunião musical de sambistasDivulgação/Ascom

Publicado 06/08/2026 12:05





Mais intimista e próximo do público, o show reúne músicas não autorais como fazia há 28 anos. São canções, por exemplo, do Exaltasamba e Soweto – como foi gravado no “Sorriso Eu Gosto no Pagode – Vol. 2” e músicas que o grupo gravou no “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Vol.1”, quando na época convidaram 22 artistas do pagode e do samba. Mas também haverá espaço para faixas autorais como “Ela”, hit do volume 1, e “80 Anos”, música inédita do volume 2.



Fazem parte ainda do set list, sucessos do Fundo de Quintal, vindos do Volume 3 do projeto – que ganhou o Grammy Latino em 2025 de Melhor Álbum de Samba/Pagode –, clássicos do Só Pra Contrariar e Raça Negra, gravados no Volume 4 e algumas músicas antigas do Sorriso, regravadas num quinto álbum da série, “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Lado B”, com participações de artistas consagrados e da nova geração.



“Fizemos duas edições no início de 2025, e mais duas este ano, e agora estamos ansiosos para levar essa turnê para todo o Brasil. Esse show nos leva para o nosso ano de formação, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam”, conta Bruno Cardoso.



Bruno ainda faz uma promessa. “Em cada cidade teremos dois convidados, como manda um bom pagode”, promete. “Convidar os nossos amigos, como fizemos no primeiro e no último volumes do projeto, também é um ponto alto desse novo evento”.



A festa será como diz o dicionário sobre um pagode: uma grande reunião musical de sambistas. “Claro, será uma festa regada a muita alegria em forma de música”, completa o vocalista.



SERVIÇO

Niterói - O Sorriso Maroto está viajando o Brasil com o show “Sorriso Eu Gosto no Pagode” e dia 16 de agosto, o grupo desembarca em Niterói com a verdadeira roda de samba, em um palco 360. A apresentação será no Caminho Niemeyer e terá um novo repertório que inclui algumas faixas do projeto “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Lado B”.Mais intimista e próximo do público, o show reúne músicas não autorais como fazia há 28 anos. São canções, por exemplo, do Exaltasamba e Soweto – como foi gravado no “Sorriso Eu Gosto no Pagode – Vol. 2” e músicas que o grupo gravou no “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Vol.1”, quando na época convidaram 22 artistas do pagode e do samba. Mas também haverá espaço para faixas autorais como “Ela”, hit do volume 1, e “80 Anos”, música inédita do volume 2.Fazem parte ainda do set list, sucessos do Fundo de Quintal, vindos do Volume 3 do projeto – que ganhou o Grammy Latino em 2025 de Melhor Álbum de Samba/Pagode –, clássicos do Só Pra Contrariar e Raça Negra, gravados no Volume 4 e algumas músicas antigas do Sorriso, regravadas num quinto álbum da série, “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Lado B”, com participações de artistas consagrados e da nova geração.“Fizemos duas edições no início de 2025, e mais duas este ano, e agora estamos ansiosos para levar essa turnê para todo o Brasil. Esse show nos leva para o nosso ano de formação, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam”, conta Bruno Cardoso.Bruno ainda faz uma promessa. “Em cada cidade teremos dois convidados, como manda um bom pagode”, promete. “Convidar os nossos amigos, como fizemos no primeiro e no último volumes do projeto, também é um ponto alto desse novo evento”.A festa será como diz o dicionário sobre um pagode: uma grande reunião musical de sambistas. “Claro, será uma festa regada a muita alegria em forma de música”, completa o vocalista.