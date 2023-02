De acordo com o mapa, a Rua Honduras terá sentido em direção à Avenida Central Ewerton Costa Xavier, enquanto a Rua Nicarágua seguirá para a Avenida Irene Lopes Sodré. - Reprodução

Publicado 12/02/2023 07:48

A Prefeitura de Niterói informou que vai fazer uma pequena alteração, a partir desta segunda-feira (13), nas ruas Honduras e Nicarágua, no Engenho do Mato, bairro da Região Oceânica. As duas ruas passarão a ter orientação de mão única em sentidos contrários uma à outra, formando uma via binária. A Rua Honduras terá sentido em direção à Avenida Central Ewerton Costa Xavier, enquanto a Rua Nicarágua seguirá para a Avenida Irene Lopes Sodré.

O objetivo é facilitar a fluidez do trânsito na região que passou recentemente por obras de recapeamento e conta com uma área escolar que tem grande movimentação ao longo do dia. Neste fim de semana, a Niterói Trânsito e Transporte (Nittrans) trabalha nas vias com implementação de plaqueamento e pintura de sinalização horizontal. O fim de semana será de testes antes da entrada em vigor da nova orientação.

“Verificamos que nesta área escolar o trânsito fica pesado, principalmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. São vias estreitas que não comportam mão dupla e estacionamento dos dois lados ao mesmo tempo. Então, para melhorar o ordenamento viário, realizamos estudos técnicos e decidimos instalar um sistema binário: uma rua vai, outra rua volta”, explica a diretora de planejamento de trânsito da Nittrans, a engenheira Amanda Machado.

Para garantir e ampliar a segurança viária na região, que conta com intensa movimentação de pedestres entre moradores, estudantes e responsáveis, a Nittrans vai reforçar a sinalização nas travessias de pedestres e será instalado um semáforo no cruzamento da Rua Honduras com a Avenida Central Ewerton Costa Xavier. Os demais semáforos do quarteirão serão reprogramados para trabalhar em conjunto na nova dinâmica de tráfego.

Outras alterações - O local também terá uma área de embarque e desembarque na Rua Nicarágua, na altura do número 20, e na Rua Honduras, nas baias de reentrâncias, de segunda a sexta, entre 7h e 19h. Além disso, será instituída a proibição de estacionamento do lado esquerdo na Rua Nicarágua, no trecho entre a Avenida Central Ewerton Costa Xavier e a Avenida Romanda Gonçalves.