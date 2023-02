O Bloco Mancando de Ré foi criado para homenagear o dono de um bar. - Divulgação

Publicado 10/02/2023 07:47

O tradicional desfile do Bloco Mancando de Ré pelas ruas de Santa Rosa não acontecerá, mas o bloco fará concentração neste sábado (11/2), a partir das 16 horas na Rua Américo Oberlander, em frente ao Clube Marieta. A Rua estará fechada para o trânsito de veículos.



Sem desfilar há dois anos, por conta da pandemia, o Mancando de Ré, optou esse ano em não sair às ruas de Santa Rosa, mas ficar concentrado com muita performance de seus bateristas e a irreverência, marca registrada dos foliões do Mancando.

Nos carnavais anteriores o Mancando de Ré passava pelo Largo do Marrão, seguia pela Rua Geraldo Martins e Cinco de Julho e retornava à Rua Santa Rosa, ponto inicial do desfile.



“O Mancando de Ré foi criado para homenagear o dono de um bar que frequentamos. Como ele tinha uma deficiência na perna, ia do balcão ao refrigerador buscar cerveja para os clientes pulando de costas. Daí para se transformar em uma brincadeira e por fim em um bloco de carnaval foi um pulo”, conta em meio a risadas o fundador do Mancando de Ré, Leo Batalha, animador cultural.