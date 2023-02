A artista plástica e designer, Elza Suzuki, faz sua primeira exposição individual. - Divulgação

A artista plástica e designer, Elza Suzuki, faz sua primeira exposição individual.Divulgação

Publicado 09/02/2023 08:13



A artista plástica e designer Elza Suzuki vai fazer a sua primeira exposição individual com o tema “ Cantos & Encantos Lagoa de Piratininga”, na Sala de Cultura Leila Diniz, Rua Heitor Carrilho, 81, Centro de Niterói. A abertura será no dia 9 de março, às 16h30min., e ficará aberta parta visitação pública até 15 de junho das 8h às 17h.



Elza tem se dedicado a pintura expressando seu talento e sensibilidade com imagens da natureza, onde se destacam variedades de flores, borboletas, beija-flores e toda a beleza da fauna e da flora da Região Oceânica de Niterói. Nesta sua primeira exposição, a artista se dedicou a pesquisar e retratar com suas pinceladas a Lagoa de Piratininga.



Elza, em setembro de 2021, teve sua obra adquirida na chamada pública Ativos Culturais da Secretaria de Cultura de Niterói, com a coleção Niterói em Flores de 10 pinturas em aquarela. Dois meses depois, em dezembro, ganhou o Prêmio Idéias Criativas com o projeto Aquarelando Niterói, coleção de 10 aquarelas dos principais Espaços Culturais de Niterói. E, em janeiro deste ano, participou da Seletiva aberta da Primeira Exposição Coletiva Virtual 3D de 2022 com 3 obras em pinturas em tinta acrílica. Na inauguração da Casa “Cultura é um Direito” suas pinturas foram destaques.



Artista e designer, formada em Comunicação Visual, onde atuou por muitos anos até se dedicar exclusivamente às artes. Além da formação universitária na área de Comunicação Visual e Pós Graduação em Marketing, Elza estudou desenho e pintura com os professores e artistas Adolfo de Carvalho e Verônica Acetta. Sua inspiração traz o DNA da família, o avô japonês e o pai também eram pintores e o bisavô, escultor de templos budistas.



A artista tem ampla vivência em design gráfico, comunicação corporativa e marketing, tendo realizado mais de mil projetos para várias empresas como a Petrobras, Embratel, Cedae, Multiplan, Fundação de Arte de Niterói. Foi responsável pela implantação da identidade visual da Cedae; pela nova identidade visual da Petrobras; e por vários projetos de multimídia e web tevê para agências de comunicação.



Na área gráfica, Elza Suzuki, assinou os projetos das revistas corporativas da Cedae, da Emater, da Embratel, da Light, do BarraShopping, da Telebrasil, da Multiplan, do Mac News, além de criar capas de mais de 10 livros e ilustrações como de Nise Silveira; os livros de sua mãe Tereza Suzuki; o Livro infantil “Pedaço do Arco Íris” do jornalista e escritor Mario de Sousa; “o livro infantil “ A História do Leão” de Ana Caldeira.