Os agentes mais uma vez realizaram fiscalizações surpresa para coibir irregularidades. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Os agentes mais uma vez realizaram fiscalizações surpresa para coibir irregularidades.Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 08/02/2023 09:28

Pelo terceiro final de semana consecutivo, a força-tarefa montada pela Prefeitura de Niterói, para reforçar a Operação Verão, voltou às ruas para garantir o ordenamento urbano em locais de acesso às praias da cidade. Os agentes mais uma vez realizaram fiscalizações surpresa para coibir irregularidades; o foco foram ações educativas, no entanto, 252 veículos foram autuados em flagrante e 4 removidos. Desta vez, um comboio se dividiu em ruas paralelas e adjacentes.

O secretário da Regional Oceânica, Binho Guimarães, falou das ações concomitantes que continuam acontecendo na areia e calçadão na Região Oceânica e nas praias da Baía.



“Nesta terceira semana da Operação Verão, os esforços estão focados nas ações educativas, que são de suma importância para os frequentadores, moradores e comerciantes locais. No entanto, ainda existem muitas condutas proibidas. Incentivamos a população a não fazer churrasco na praia, descartar o lixo adequadamente, pagar as taxas de estacionamento corretamente e denunciar irregularidades”, destacou o secretário.



A ação foi concentrada na Avenida Almirante Tamandaré, entre o trevo de Camboinhas e o DPO de Piratininga, e na Avenida Acúrcio Torres. Locais como Avenida Almirante Tamandaré, no entorno do trevo do Multicenter, e ruas internas do bairro de Camboinhas também foram fiscalizadas, além de acessos e da Estrada Francisco da Cruz Nunes (entre o trevo de Itacoatiara e a Praça das Amendoeiras) e ruas internas de Itaipu e Itacoatiara.



“Nossas praias são patrimônio de toda a população e merecem cuidados especiais. Nossas ações buscam a preservação ambiental, a segurança dos usuários e o compartilhamento dos espaços públicos. Isso traz melhorias para que todos desfrutem mais e melhor desse litoral belíssimo que Niterói possui”, observou o secretário de Ordem Pública de Niterói, Paulo Henrique de Moraes.



Segundo a Guarda Municipal foram emitidos cerca de 159 autos de infração por conta de estacionamentos irregulares, incluindo porta de garagens e falta de documentação, entre outras.



A ação itinerante do Plano Verão contou com a atuação da Subsecretaria de Trânsito e Transporte (SSTT) nas imediações de Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas, Piratininga e no Centro. Foram 93 veículos autuados e 4 removidos. As principais autuações correspondem à falta do uso do cinto de segurança e estacionamento irregular ou em local proibido. A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) atuou no ordenamento do trânsito com 60 operadores, 10 viaturas, oito motocicletas e seis reboques e no apoio à SSTT com a mobilização dos agentes que trabalharam na fiscalização das irregularidades.



Nas praias, a Guarda Municipal e agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas continuaram orientando comerciantes e ambulantes. Os agentes também conscientizaram banhistas sobre a proibição da utilização de churrasqueiras e vasilhames de vidro nas praias com o objetivo de evitar acidentes.



Operação Verão – Segundo a Prefeitura, a Operação Verão conta com equipes da Secretaria de Ordem Pública; Subsecretaria de Trânsito e Transporte; Nittrans; Neltur; Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS); Clin; Seconser; Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Secretaria de Governo, por meio das Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, São Francisco e Charitas; Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) e Defesa Civil. Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias podem ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).