o prefeito de Niterói, Axel Grael e o secretário municipal de Educação, Bira Marques, visitaram uma escola. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 07/02/2023 08:57

A última segunda-feira (6) foi dia de volta às aulas na rede municipal de educação de Niterói e para marcar o início do ano letivo de 2023, o prefeito Axel Grael e o secretário de Educação, Bira Marques, visitaram a Escola Rachide da Glória Salim Saker, em Santa Bárbara, na Zona Norte da cidade.

Eles conversaram com estudantes, com as diretoras, passaram pelas salas de aulas, conheceram o novo espaço com recursos para alunos com necessidades especiais e a biblioteca. O prefeito afirmou que este ano será marcado por investimentos expressivos na Educação.

“Nós lançamos o Plano Niterói 450 Anos que prevê, até 2024, R$ 2 bilhões de investimento em toda a cidade com obras importantes em todas as regiões. Dentro desse conjunto de ações, priorizamos a área da educação com R$ 150 milhões a serem investidos em infraestrutura, equipamentos, treinamento e tecnologia. Queremos que as escolas tenham laboratórios modernos, bem equipados voltados para as necessidades dos alunos, seja no aprendizado, seja no mercado de trabalho”, detalhou Grael.

Com 94 unidades escolares e 20 creches comunitárias, a rede de Niterói atende mais de 30 mil estudantes, sendo cerca de 9 mil em horário integral, com quatro refeições diárias. Ex-aluno da Escola Rachide, o secretário de Educação, Bira Marques, disse ter ficado emocionado ao revisitar o espaço, que, segundo ele, foi decisivo para sua formação.

“Eu sou fruto da escola pública, da universidade pública. Minha mãe era empregada doméstica e devo tudo o que sou à educação de qualidade. Tenho compromisso de devolver isso como secretário. Nosso maior desafio é reconstruir o tempo perdido na pandemia. Vou me debruçar na parte administrativa para fazer de Niterói a melhor referência educacional do país”, afirmou Marques.

A Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker tem 570 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental nos turnos da manhã e da tarde. Cerca de 45 professores trabalham na unidade. A diretora do colégio, Daniella Barros, diz que é muito bom poder voltar às aulas de forma regular depois do impacto causado pela pandemia nos últimos anos.

“Esse vai ser um ano de esperança. Esperamos que seja um ano tranquilo, que todas as propostas possam ser alcançadas e que a gente consiga realizar nossos objetivos”, disse Barros.

Operação Volta às Aulas

Com o retorno das aulas em Niterói, nesta segunda-feira (6), teve início a 'Operação Volta às Aulas', uma iniciativa da Niterói Trânsito e Transporte (NitTrans) com o objetivo de promover a segurança e a conscientização em educação para no trânsito nas proximidades das escolas municipais, particulares e estaduais. Na ação, a equipe do Departamento de Educação para o Trânsito atua, prioritariamente, na orientação sobre práticas seguras no entorno escolar, como a travessia nas faixas de pedestres.

A série de ações acontece na cidade desde 2015 e tem como objetivo ensinar sobre segurança viária e orientar para a importância de respeitar as leis, normas e regras de trânsito. Também há espaço para dicas de mobilidade, transporte ativo e direção defensiva.

Patrulha Escolar

A volta às aulas também contou com o apoio da Patrulha Escolar, da Guarda Municipal de Niterói. A coordenadoria especial da corporação conta com 30 agentes que, além de patrulharem o entorno das unidades, realizando o ordenamento urbano, mediam conflitos e fazem palestras educativas.

Os agentes fazem o patrulhamento preventivo das 7h às 22h30, de segunda à sexta-feira, no entorno das escolas. Um sábado por mês, quando há dia letivo, as equipes também são mobilizadas para atuarem nos colégios.

Em média, a patrulha permanece por 30 minutos em cada escola, caso não haja ocorrências. Além do patrulhamento preventivo, as equipes da Guarda Municipal realizam ainda palestras e atividades com alunos e professores sobre o perigo das drogas, bullying, violência escolar, educação no trânsito e até mesmo primeiros socorros.

As rondas nas escolas são diárias e realizadas com viaturas devidamente identificadas. Cinco veículos da Patrulha Escolar operam nos colégios do Município. Além disso, as rondas têm contado com o apoio da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal, que utiliza três motos, duas bicicletas e uma viatura apoiando os guardas municipais durante a patrulha, nos horários de saída dos colégios.

A escola da rede municipal ou privada que quiser solicitar a realização de palestras pela Patrulha Escolar pode agendar através do e-mail inspetoriaespecializada@gmail.com. Em caso de emergência, alunos, pais ou professores podem acionar a Patrulha Escolar através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).