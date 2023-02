A ação especial para oferecer acolhimento foi feita no entorno da Praça Juscelino Kubistchek. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 06/02/2023 15:09 | Atualizado 06/02/2023 15:14

A Prefeitura de Niterói realizou, na manhã desta segunda-feira (06), uma ação especial para oferecer acolhimento e cadastro nos serviços socioassistenciais para pessoas que estão em situação de rua na orla do Centro, em especial no entorno da Praça Juscelino Kubistchek.

Em operação integrada coordenada pela Secretaria Executiva, as equipes das Secretarias de Assistência Social e Economia Solidária (Smases), Ordem Pública (Seop), Conservação e Serviços (Seconser), Saúde (SMS) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), ofereceram aos cidadãos acesso aos seus direitos, além de realizarem a limpeza e conservação dos espaços públicos. As pessoas foram abordadas pelas equipes e encaminhadas ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop).



O secretário Executivo, Rodrigo Neves, ressaltou que é importante essa integração das equipes para intensificar os programas e ações voltados para a população em situação de rua.



“Diante da crise mais geral do país nos últimos anos com aumento da pobreza, é fundamental integrar as diversas secretarias e intensificar os programas e ações de acolhimento e perspectiva de vida da população em situação de rua”, destacou Neves.



A ação é contínua e acontece no dia-a-dia dos agentes da Smases, compostas por assistentes sociais e técnicos. As equipes especializadas podem ser acionadas pelos números (21) 97197 – 9366 (diurno) ou (21) 97287-3643 (noturno).



"As equipes da Secretaria realizam ações de abordagem social rotineiramente, em diversas regiões da cidade. Essa é uma atividade muito importante que oferece acolhimento e os serviços socioassistenciais à população mais vulnerável. É uma preocupação da gestão cuidar de todos os niteroienses", reforçou o secretário de Assistência Social, Elton Teixeira.



A Secretaria de Assistência Social atua de forma ininterrupta. Os técnicos da abordagem social fazem o cadastro para os benefícios socioassistenciais, verificam a necessidade de segunda via de documentação e também encaminham as pessoas para os centros de acolhimento municipais. Em 2022, mais de 5.400 atendimentos foram realizados pelas equipes de abordagem especializada. É importante reforçar que a mesma pessoa pode ser abordada por diversas vezes pelos técnicos.



As equipes de abordagem social especializada trabalham na sensibilização e convencimento da população em situação de vulnerabilidade social, já que a legislação brasileira não permite o acolhimento compulsório. É fundamental que a pessoa aceite ir para um dos equipamentos oferecidos pelo governo municipal.



Acolhimento – A Prefeitura de Niterói possui uma rede de atendimento para população em situação de rua que conta com equipes de abordagem social especializada, Centro Pop e cinco unidades de acolhimento (abrigos).



O Centro Pop é a porta de entrada para o atendimento à população em estado de vulnerabilidade social. De lá, as pessoas são encaminhadas para as unidades de acolhimento, onde recebem atendimento de assistentes sociais, psicólogos e orientação jurídica, encaminhamento para serviços de saúde, trabalho e renda e documentação civil. O objetivo principal é construir com os acolhidos um trabalho que culmine na sua autonomia e reinserção social. A organização desses serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.



A Prefeitura de Niterói também conta com o Programa de Recambiamento que tem como objetivo, além do retorno de pessoas em situação de vulnerabilidade para suas cidades de origem, garantir o fortalecimento dos vínculos familiares fragilizados. Antes da compra das passagens, é realizado um contato com a rede socioassistencial local que acolherá o usuário e no seu retorno à família e também com os familiares para saber da possibilidade de receber de volta, em casa, o familiar que, por algum motivo, decidiu sair de casa.



Consultório na Rua – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói possui o dispositivo Consultório na Rua que presta atendimento para a população em situação de rua. A equipe multiprofissional reúne médico, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, agentes sociais, redutores de danos e motorista. Com apoio de um veículo, atuam de forma itinerante nos locais onde se concentram essas pessoas, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas com a rede de Saúde. Através do Consultório na Rua, o usuário com transtorno mental é encaminhado para os serviços da rede de saúde mental.



O serviço de abordagem à população em situação de rua pode ser solicitado pelos telefones: (21) 97197 – 9366 (diurno) ou (21) 97287-3643 (noturno). O Centro Pop fica na Rua Coronel Gomes Machado, 259 – Centro.