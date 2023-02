A nova agência do Banco Arariboia foi inaugurada em Piratininga, na Região Oceânica. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

A nova agência do Banco Arariboia foi inaugurada em Piratininga, na Região Oceânica.Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, inaugurou na sexta-feira (3) mais uma agência do Banco Arariboia, desta vez em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. A unidade funciona dentro da nova sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). O Banco Arariboia administra a Moeda Social, um programa de transferência de renda fixa que beneficia mais de 30 mil famílias em vulnerabilidade social. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES).



O chefe do Executivo niteroiense disse que é um orgulho ver a moeda social se estruturando, chegando cada vez mais perto das pessoas que precisam dessa política pública.

"Durante a pandemia, ainda na gestão do prefeito Rodrigo Neves, estruturamos um programa de renda básica temporária que tinha como objetivo atender, dar apoio a pessoas que mais precisavam de ajuda naquele momento. Quando a gente superou a questão da pandemia, trocamos o programa temporário por uma política permanente, que é a Moeda Social Arariboia. Hoje o programa atende mais de 30 mil famílias aqui de Niterói e a gente pretende avançar ainda mais. Isso tudo é uma forma de estimular a economia, a atividade empreendedora e o comércio e fazer o dinheiro circular em Niterói”, afirmou Grael.





No espaço, uma equipe especializada orienta a população sobre como utilizar o Cartão Arariboia, como usar o aplicativo do banco, explica os direitos e mostra como a moeda social pode ser utilizada no comércio da região onde a pessoa mora.



O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, disse que essa é a oitava agência em funcionamento na cidade.

"A maioria das nossas agências funciona acoplada a outros equipamentos, como o CRAS. Buscamos esse imóvel por ele ser mais perto da beira da Lagoa de Piratininga, pra gente aproximar o equipamento assistencial do nosso público alvo e trazer aqui pro miolo do bairro um espaço mais amplo. É um espaço que tem uma estrutura física melhor, que vai ter várias atividades, oficinas voltadas para o empreendedorismo. Aqui a gente consegue juntar a política sócio assistencial com a política de economia solidária”, detalhou o secretário.





A deputada estadual Verônica Lima lembrou a importância das parcerias para a realização de programas na área da assistência social e ressaltou a relevância do governo municipal no cenário nacional.



“Esse é um governo revolucionário e comprometido com a população mais pobre. O dinheiro ajuda a gerar emprego no comércio local e a diferença é que essa moeda não é apenas uma forma de transferir renda. Ela também ajuda a fomentar a economia local sustentável”, disse.



Também estiveram presentes à inauguração o secretário da Regional Oceânica, Binho Guimarães; o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manuel Amâncio, e o vereador Jhonatan Anjos.



Programa de transferência de renda





A Moeda Social Arariboia é um programa de transferência de renda permanente que paga um valor mensal ao beneficiário cadastrado no CadÚnico. Além disso, o programa busca ampliar a geração de novos empregos e renda dos comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços cadastrados com a circulação da moeda por toda a cidade.







O benefício é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói para a retomada econômica da cidade. O investimento da Prefeitura de Niterói tem como objetivo auxiliar as famílias que precisam de ajuda financeira e também os comerciantes cadastrados. A ideia é que a Arariboia seja usada como moeda local circulante, para aquecer e movimentar a economia nas comunidades. O benefício oferece um valor mensal que pode chegar a R$ 700 para famílias composta por seis integrantes.







O comerciante que desejar cadastrar o seu negócio para receber a Moeda Arariboia como forma de pagamento de seus serviços e produtos deve se dirigir a uma das Agências do Banco Arariboia para se credenciar com CPF, RJ, CNPJ (caso tenha), e-mail, número de telefone, comprovante de residência e dados de uma conta bancária tradicional.