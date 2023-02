Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população. - Divulgação

Publicado 03/02/2023 10:35 | Atualizado 03/02/2023 10:41

A Companhia Enel, que trabalha com o serviços de distribuição de energia elétrica no Rio, encontrou furto em um restaurante e numa residência de grande porte durante operação realizada na quarta-feira (1/2), em Niterói, com o apoio da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli.

Após inspeção e constatação de ligações diretas na rede da Enel nos dois locais, o proprietário da casa, onde foi encontrado desvio de uma fase no ramal de entrada para o medidor de energia, foi preso em flagrante

pelos policiais e liberado após o pagamento de fiança para responder em liberdade. No caso do

restaurante, o responsável foi conduzido à 81a DP para prestar depoimento no inquérito aberto pela

Polícia para investigar a autoria da ligação de três fases sem passar pelo aparelho de medição de

consumo.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela

distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As

ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando

interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além

dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de

energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas

de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia devem acessar https://www.enel.com.br/ ou o

aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.



