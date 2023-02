Moacyr Luz, é autor de grandes sucessos do samba, como "Saudades da Guanabara" e "Pra que pedir perdão". - Divulgação

Moacyr Luz, é autor de grandes sucessos do samba, como "Saudades da Guanabara" e "Pra que pedir perdão".Divulgação

Publicado 02/02/2023 09:38

A volta do Encontro com o Samba em Niterói já tem data marcada: No próximo sábado (4/2), às 21h, acontece a reestreia, que terá como convidado especial Moacyr Luz, cantor e compositor de grandes

sucessos do samba. O evento acontece em uma tradicional casa de festas no bairro do Maceió, da Região de Pendotiba e o ingresso antecipado tem o valor de R$ 25.

A roda do Encontro com o Samba é formada por Bruno Barreto, Gabriel Policarpo, Lucas Marques, Maryzelia, Mingo Silva, Rodrigo Pirikito e Whatson Cardozo, e propõe um som que mescla influências das rodas de samba com diferentes ritmos brasileiros. Estarão no repertório sucessos de Ary Barroso, Nelson Rufino, Roberto Mendes, Roque Ferreira, e tantos outros nomes da música popular brasileira.



“Estar de volta tocando no Encontro com o Samba, após 20 anos da estreia, é emocionante. O evento, que foi um marco em Niterói, sempre teve uma troca musical enorme e importante, com artistas da cidade e com convidados especiais. O público pode esperar um evento cheio de energia boa!”, disse Whatson Cardozo, músico presente desde a criação do evento.



O convidado da noite, Moacyr Luz, é autor de grandes sucessos do samba, como “Saudades da

Guanabara” e “Pra que pedir perdão”. Além disso, é criador e líder do Samba do Trabalhador,

movimento cultural de grande importância no Rio de Janeiro. Moa tem sua trajetória marcada

por parcerias com grandes nomes da música popular brasileira, como Aldir Blanc, Luiz Carlos

da Vila e Paulo Cesar Pinheiro.



História e Cultura

O Encontro com o Samba foi um grande marco em Niterói nos anos de 2003 a 2008. O evento, idealizado por Luiz Carlos Pires de Araújo, conhecido como Bolota, e seu filho André, e apadrinhado por mestre Monarco, acontecia quinzenalmente na Quinta do Parte, em Niterói, e recebia diversos convidados especiais.

Já estiveram presentes nomes como Arlindo Cruz, Elza Soares, Luiz Melodia, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Velha Guarda da Portela e outros.

“Retornar com o Encontro com Samba é resgatar memórias e reacender parte importante da cultura de Niterói. Poder oferecer música de qualidade, entretenimento e diversão ao público local, além de fomentar o samba na cidade, é bastante gratificante para nós. Iremos voltar com o samba de 15 em 15 dias, e convidar grandes nomes da música em edições especiais, como esta de retorno, que seria aniversário do meu pai”, disse André Pladema, proprietário do espaço.