A curadoria é assinada pela gravadora e pintora, Desirée Monjardim. - Divulgação

A curadoria é assinada pela gravadora e pintora, Desirée Monjardim.Divulgação

Publicado 01/02/2023 09:29

A Sala José Cândido de Carvalho vai abrir a sua programação de 2023, na terça-feira (07/2), às 19h, com a exposição “Excurso Sujeito”, da artista plástica e arquiteta Viviane Cunha. A mostra será composta por 20 telas, todas elas feitas em tinta acrílica sobre tela. A curadoria é assinada pela gravadora e pintora, Desirée Monjardim.



Nessa série, que será exposta, a artista novamente pesquisa sobre figuras de pessoas, sua paixão. Mas desta vez seu foco está na relação de formas e cores que compõem as identidades, e não na composição em si. O Período expositivo vai de 08 de fevereiro a 02 de abril de 2023, de segunda a sexta, das 9h às 17 horas.

A partir da observação de pessoas pode-se diferenciar fisionomias por pequenos traços e formas abstratas. Cada parte da fisionomia como elemento em si, tão vivo e expressivo do ser que o habita. A atenção nas partes em vez do todo, valorizando o que tende a não ser visto, como o minuto no passar das horas.



Viviane Cunha é pintora há mais de 30 anos. Tem se dedicado a estudos e práticas da pintura, principalmente na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, onde participou de exposições e foi aluna de artistas como Lole de Freitas, Chico Cunha, Luiz Ernesto e João Magalhães. Na década de 1980 foi também aluna de artistas como Lygia Pape e Mollica.



A artista vive e trabalha em Lisboa, Portugal e também no Rio de Janeiro, Brasil. Formou-se em Arquitetura pela Universidade Santa Úrsula em 1986, e Mestre pela Universiy College London, na Inglaterra em 1991, e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro em 2007.



A Sala José Cândido Carvalho, fica na Rua Presidente Pedreira, 98 – Ingá – Niterói.